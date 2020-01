Myslivci stříleli na divočáky, učitelky s malými dětmi se procházely poblíž

Páteční ráno patřilo honu na černou zvěř. Jenže o něm nikdo nevěděl a ani na internetu o akci nebyla zmínka. Z důvodu bezpečnosti by ale měla být informovaná alespoň nějaká instituce.

Nejvíc odstřel divočáků vyděsil učitelky z místní školky, které se šly s dětmi do lesa projít. Chodily s nimi totiž mezi stromy a nedržely se cesty. Když jim reportéři TN.cz ukázali malou cedulku s upozorněním na odstřel divočáků, divily se, že informaci nikde nezaznamenaly a z bezpečnostních důvodů raději odešly i s dětmi z místa honitby.

"Nikdo se na nás neobrátil, neptal se. Neměli jsme žádnou informaci o tom, že to bude probíhat. Vím, že nebyla informována ani státní policie,“ potvrdila mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.



Podle pražského magistrátu se ale naháňky divokých prasat dle zákona hlásit nemusejí. "Nicméně dobrým zvykem je, že je to hlášeno na městské části. My jsme proto honitbu Šárka kontaktovali a oni přislíbili, že příště budou městskou část informovat,“ řekl mluvčí magistrátu Vít Hofman.



Jediným vodítkem k tomu, že tedy v Šáreckém údolí probíhá odstřel divoké zvěře, jsou malé varovné cedulky. Těch si ale lidé při vstupu do Šárky nevšimli, a tak se v klidu procházeli po lese se psy bez vodítka.



"Já o tom vůbec nevěděla a to sem se psem chodím několikrát v týdnu,“ prozradila místní pejskařka. "My sem chodíme venčit pejska s přítelem, takže jsem si cedulky všimla. Ale nikde jinde jsem to nečetla ani neviděla,“ svěřila se další z místních.