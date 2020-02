Orkán téměř srovnal vesničku se zemí. Na 50 domů přišlo o střechu

Řádění vichřice prý trvalo jen pár minut. Když se vítr utišil, zůstala spoušť. Bezesnou noc zažila řada obyvatel Rohozné, mezi nimi i paní Bezděkovská. Vítr jí zničil střechu nad obytnou částí i stodolou. Kde vezme odhadem půl milionu na opravy, neví.

"Bohužel nejsme pojištění, takže to budeme muset platit ze svého," řekla Libuše Bezděkovská. Jejím sousedům ulétla střecha celá. Vůbec se nevyspali, v noci jim do domu zatékalo.

"Musíme počkat, až to všechno vyschne a strhne se to, takhle to být nemůže," uvedla Václava Zachariášová, majitelka větrem poničeného domu. Tam, kde byla ještě předešlý den půda, je teď celá střecha pryč.

"Pojišťovna by měla dneska přijet, co nám za to dají, to nevíme," svěřil v úterý Jaroslav Pernička. O téměř celou střechu přišli i místní dobrovolní hasiči. V Rohozné v úterý začal velký úklid. Škody opravují energetici, řemeslníci i dobrovolní hasiči.

Jedna skupina energetiků pracuje na přípojce pro jeden dům, druhá opravuje skříňky, které vítr strhl. "Snažíme se to dávat rychle do sebe, ať hlavně nezatýká dovnitř," vysvětlil postup prací pokrývač Jiří Fencík.

"Chvilku jsme se šli vyspat, ale od rána už tady pomáháme občanům, co jim popadaly tašky," popsal dobrovolný hasič David Poláček. Místní odhadují, že se jim vesnici podaří dát kompletně do pořádku do konce února.

