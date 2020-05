Pavlína promluvila o nenávistných komentářích. Odborníci varují

Pavlína v soutěži podle porotců, které doplnil také vítěz loňské bagetové výzvy Petr Březina, vytvořila nejlepší a nejchutnější bagetu. Získala tak po právu možnost spolupráce s restaurační sítí Bageterie Boulevard, která ve čtvrtek začala prodávat "její" vítěznou bagetu.

Jenže se našla celá řada nepřejících diváků, kteří začali na sociálních sítích Pavlínu i řetězec kritizovat. Pod příspěvky MasterChefa i Bageterie na facebooku se množily nenávistné komentáře, podle kterých si výhru zasloužil někdo jiný. Část lidí pak hrozila, že s tímto řetězcem nadobro končí.

Odborníci i policisté ale dlouhodobě varují, že takové komentáře už mohou být za hranou kyberšikany. Ta se nejčastěji projevuje zasíláním urážlivých a zastrašujících zpráv nebo pomluv, obtěžováním a pronásledováním, slovním napadání nebo vyhrožováním.

"Kyberšikana se hodnotí tak, že dotčené osobě je to jednání vysoce nepříjemné, dotýká se jejích osobních práv," uvedl už dříve pro TV Nova advokát a odborník na kyberšikanu Štěpán Ciprýn. Kyberšikana má mnohem více svědků než "klasická" šikana, navíc není možné odhadnout, kdy přijde.

Pavlína zatím vše bere sportovně, ale svěřila se, že dostává i výhrůžné zprávy. "Je tady řada lidí, která mi to nepřeje a mně je to hrozně líto, ale na druhou stranu s tím nic neudělám. (…) Řekla bych, že to pozitivní určitě převládá nad tím negativním. Ale je to těžké i pro moji rodinu a já jsem hrozně vděčná všem, kdo mi vyjadřují podporu," uvedla Pavlína v pořadu Nova je s vámi.

Předejít nenávistným komentářům na internetu je podle odborníků velmi obtížné. Internet a především sociální sítě totiž představují jednoduchý a hlavně do jisté míry anonymní způsob, jak někoho obtěžovat. Většina lidí, kteří podobné komentáře píšou, by to člověku přímo do očí zřejmě neřekla.

Úplně anonymní ale vyjádření na sociálních sítích nejsou, což dokládají i policejní statistiky. Kyberkriminalita stále narůstá a odsouzení za takový trestný čin už dávno není ojedinělé. Za nenávistný komentář potrestal soud například ženu, která hrozila prvňáčkům z teplické základní školy.

"Pokud se domníváte, že je vůči vám vedeno jednání, které překračuje jistou hranici intenzity a je vám nepříjemné, doporučuji, abyste se obrátili na policii," uvedl Ciprýn. Další možností je kontaktovat správce sítě, který by měl nenávistné komentáře odstraňovat.