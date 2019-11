Stávka rozdělila české učitele! Část ostře kritizuje odboráře

Do stávky by se podle odhadů odborářů mělo zapojit minimálně šest tisíc škol. Jenže někteří ředitelé jsou skeptičtí a čísla jsou podle nich přehnaná. Řada škol se tak ke středeční akci nepřipojí, stávka by prý omezila hlavně rodiče. Podle některých učitelů už takový rozdíl zvýšení platu o osm nebo deset procent není.

Desetitisíce pedagogů po celém Česku v posledních hodinách řeší, zda se připojí, nebo nepřipojí ke stávce. Na některých školách se dokonce názor pedagogů rozcházel s názorem vedení školy. Ředitelé proto dali učitelům možnost volby.

"Část našich učitelů se rozhodla do stávky vstoupit, je to zhruba šestnáct učitelů pedagogického sboru, což je přibližně polovina," popsal ředitel Masarykovy střední školy chemické Jiří Zajíček.

"Naše škola se připojí do stávky, ovšem bude to pravděpodobně pouze menšina učitelů, to znamená, že výuku normálně zajistíme,“ uvedl ředitel Obchodní akademie Vinohradská Milan Macek. "My jsme se v naší škole s učiteli dohodli, že místo stávkování budeme ve středu učit," tvrdí ředitelka ZŠ Mendíků v Praze. Podle některých ředitelů jsou se stávkou pouze problémy.

Termín byl ohlášen na poslední chvíli a školám přidělal starosti. "Ve čtvrtek nám odbory oznámily, že termín stávky vyhlásí v pondělí. Potom ji vyhlásily v pátek, a to už na tuto středu. To je strašně málo času," vysvětluje ředitelka pražského gymnázia Nad Štolou Renata Schejbalová.

Odbory nejdříve požadovaly navýšení platů o patnáct procent, to by ze státního rozpočtu ukrojilo pět miliard korun. Teď je ale všechno jinak. "Ta stávka nemá racionální důvod, protože jestli osm procent nebo deset, nehraje takový rozdíl," myslí si ředitel ZŠ Pod Žvahovem Jan Horkel.

"Já v každém případě podporuji, aby učitelé dostali přidáno, ale nepodporuji tuto stávku," dodal ředitel Obchodní akademie Vinohradská. Podle ministerstva školství musí školy nejpozději do úterního rána rodičům oznámit, jestli stávka omezí vyučování ve třídě, kam chodí jejich potomek.

Podívejte se na reportáž TV Nova o připravované stávce učitelů: