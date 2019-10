Havlová chce poblíž Hrádečku hotelový resort! V plánu je i muzeum

Vdova po Václavu Havlovi Dagmar Havlová plánuje stavbu penzionu. A to nedaleko chaty na Trutnovsku, která byla pro prvního českého prezidenta velice důležitá. V komplexu by podle médií mělo být také jeho muzeum.

Do nenápadného stavení na Hrádečku na Trutnovsku, kde vznikla Charta 77, jezdily české i zahraniční osobnosti. Blízko chalupy Václava Havla by brzy mohl vzniknout penzion a parkoviště.

"Hrádečku se to bezprostředně nedotkne, ani jeho blízkého okolí. Tam jsou rozsáhlé pozemky, které mám v budoucnu v plánu zhodnotit," řekla majitelka pozemků a vdova po bývalém prezidentovi Dagmar Havlová.

Resort má být vzdálený od Havlovy chalupy asi 300 metrů. Vedení města se podobnému stavebnímu záměru nebrání. "Mně osobně, ale je nás 15 v zastupitelstvu plus 2300 občanů, tak asi by nevadilo, kdyby tam vzniklo nějaké místo na uctění památky Václava Havla," vysvětlila starostka Lucie Potůčková.

Někteří obyvatelé se starostkou souhlasí, jiní jsou proti. "No slyšel jsem o tom, ale nevím. Tady naši přírodu bych asi nechtěl zohyzďovat nějakými stavbami," svěřil se místní obyvatel.

Vdova po prezidentovi už zažádala o změnu územního plánu. V současné době je totiž pozemek vedený v katastru jako trvalý porost. "Určitě si dokážu představit i něco menšího, ale nějaký turistický komplex asi těžko. Není to úplně reálné, je tam národní park," doplnila Potůčková. "To je záležitost developerů, kteří to mají na starosti," dodala Havlová.

Václav Havel zemřel právě na Hrádečku 18. prosince 2011. I vzhledem k jeho nedávným narozeninám na něj lidé chodí před pozemek vzpomínat dosud. Přímo na místě penzionu by chtěla Dagmar Havlová v budoucnu vybudovat pietní místo.