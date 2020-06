Policisté zadrželi mezinárodně hledané bratry, měli pašovat lidi do EU

Policisté zadrželi ve Zlíně dva bratry, na které byl vydán mezinárodní zatykač kvůli převaděčství. Oba měli jako členové organizované skupiny pašovat cizince do Rakouska nebo jim umožňovat přejezd přes státy Evropské unie. Oběma hrozí v Rakousku deset let ve vězení.

Rakouští policisté vydali začátkem června evropský zatýkací rozkaz kvůli dvěma bratrům, které česká policie zadržela uplynulý týden ve Zlíně.

"Evropský zatýkací rozkaz vydali rakouští kolegové na dva bratry ve věku 40 a 47 let pro převaděčství, kdy jako členové organizované skupiny pašovali cizince do Rakouska. Několika běžencům tak za úplatu umožnili nelegálně vstoupit na území Rakouska nebo tranzitovat přes státy Evropské unie ze Srbska do Rakouska, Maďarska a Slovenska," sdělila mluvčí policie Lenka Javorková.

Oba cizinci v Česku pracují, jeden z nich pravidelně dojížděl za prací ze Slovenska, druhý u nás má přechodný pobyt. Mladšího z bratrů zadrželi policisté při stavebních pracích ve Zlíně, staršího při silniční kontrole. Oba mají v rejstříku v České republice několik záznamů.

"Ke konci minulého týdne rozhodl Krajský soud v Brně o vzetí cizinců do předběžné vazby a v následujících dnech bude rozhodnuto o jejich vydáni policistům do Rakouska," doplnila Javorková.