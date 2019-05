Poslední rozhovor legendy pro TV Nova: Hercem jsem neměl být!

Filmový a divadelní svět opustila další legenda. V úterý zemřel oblíbený herec Václav Postránecký, který podlehl vážné nemoci. Lidé si ho pamatují především z komedie S tebou mě baví svět, z Bobulí nebo seriálu TV Nova Doktoři z Počátků. Hercem přitom ale neměl být. Jeho tatínek z něho chtěl mít zámečníka. Proč jím nebyl a co tajil roky rodičům své ženy, to herec prozradil ve svém posledním rozhovoru pro TV Nova.

Úmrtí herce Václava Postráneckého (†75) v úterý potvrdil Tomáš Staněk, mluvčí Činohry Národního divadla, tam herec působil od roku 1978. Postránecký se za svůj život objevil nejen ve spoustě divadelních rolí, ale také filmových či televizních.

Mezi jeho nejúspěšnější filmy patří S tebou mě baví svět, Bobule, nebo Černí baroni. Postránecký také ztvárnil postavy v seriálech Doktoři z Počátků nebo Cirkus Humberto. Jeho herecká kariéra přitom byla ohrožena. Tatínek totiž chtěl, aby byl zámečníkem, takže se jím musel vyučit.

"Dneska už by mě k tomu nikdo nepustil, ale já jsem to dělal v podstatě na přání svého otce, jinak jsem ani jeden den nepracoval jako zámečník. Odevzdal jsem mu výuční list a odešel jsem z domova. Takže takový já jsem zámečník. I když řadu zámků jsem už dal dohromady, i hodiny jsem spravoval, takže já to nepovažuji za ztracený čas," svěřil se Václav Postránecký v rozhovoru pro pořad Prásk v roce 2014.

V něm také mluvil o svém manželství, které trvalo více než padesát let. Za ženu si vzal tanečnici Helenu Postráneckou. Na příchod do její rodiny si celý život moc dobře pamatoval. "Já jsem šel žádat o ruku své ženy její maminku. A oni měli nudle s mákem k obědu a já jsem ze slušnosti ty nudle s mákem pochválil. Pak bohužel několik let, než jsem se přiznal, že to vůbec nesnáším, tak jsem je měl vždycky," smál se herec při vzpomínce.

Jeho receptem na dlouhotrvající vztah bylo uvědomění si, že jsou lidé odlišní. "Ani jeden atom v univerzu se nepodobá jinému atomu, že prostě všechno je rozlišeno, absolutně všechno. Není vůbec nic stejného. Čili všechny snahy, jak si vytvořit nějaký ideální stav je blbost, protože ideální je, že se věci od sebe liší ne, že se sobě podobají," vysvětlil Postránecký. Dodal také, že pokud si lidé tohle uvědomí, tak mohou být šťastní a jejich vztah může fungovat.

V rozhovoru mluvil i o svých dětech, synovi Vilémovi a dceři Lucii. Oba se prý potatili. "Syn vystudoval v Písku filmovou a televizní produkci, ale ve všem snímcích, které produkoval tak v nich buď hrál, nebo se na tom nějak jinak podílel. Můj syn žije filmem, miluje ho. Myslím si, že mnohem lepší herečka je jeho sestra, ale ta ještě v ničem nehrála. Je vizážistka a kadeřnice," dodal herec.

Naposledy se budou moci lidé s Václavem Postráneckým rozloučit 15. května. Od půl jedenácté se pro veřejnost otevře budova divadla, oficiální část rozloučení začne v jedenáct. Obřadu se zúčastní jeho rodina, přátelé, ale i kolegové.

Podívejte se na celý rozhovor s Václavem Postráneckým z pořadu Prásk: