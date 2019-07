Pozor na cesty autem po Itálii, za tohle hrozí pokuty přes sto tisíc!

Loni na letní dovolenou do Itálie zamířilo 636 tisíc Čechů, přičemž téměř polovina z nich se tam vydala vlastním autem. Předpokládá se, že letos budou počty podobné, možná i vyšší.

Podle Ústředního automotoklubu ČŘ (ÚAMK) je nejhorší termín na cestování autem po Evropě už za námi. Během posledního červnového víkendu bývají na dálnicích největší návaly.

Tradiční trasa vede přes jižní Čechy a Rakousko. Řidiči by neměli zapomenout na desetidenní rakouskou dálniční známku - pro auto do 3,5 tuny stojí 247 korun. Pokud vyrážíte bez ní a plánujete si ji koupit až cestou, je lepší počkat až do Rakouska, na posledních českých čerpacích stanicích blízko hranic totiž mohou být dražší.

Kromě dálniční známky musíte počítat také s platbou za průjezd Tauernskými tunely (292 korun) a mýtné na italské dálnici (305 korun). Důležitou informací je, že od tohoto víkendu v rakouském Tyrolsku, přes které se jede k Tauernským tunelům, už nebudete moct využít objízdné trasy. Rakouští policisté vám nedovolí vyhnout se dopravním komplikacím na dálnici cestou přes vesnice a menší města u dálnice.

Pamatujte také na to, že v Česku jsou nejlevnější pohonné hmoty, čím dál budete, tím to bude horší. V Rakousku jsou ceny jen o něco málo vyšší, v Itálii je ale rozdíl výrazný, a to o deset korun a více na litr.

Italské názvy vás mohou zmást, ÚAMK proto doporučuje hledat na stojanu nebo čerpací pistoli povinné jednotné evropské symboly. "Černý kroužek s písmenem E (benzin), čtverec se zabolenými rohy s písmenem B (nafta), kosočtverec s označením CNG, LPG," vysvětluje ÚAMK.

Dejte pozor na to, že do Itálie nesmíte dovést více než 10 litrů pohonných hmot a musíte je mít výhradně ve schváleném kanystru. V opačném případě hrozí pokuta až 200 200 korun. Tím vysoké pokuty za porušení dopravních předpisů nekončí.

Velkým specifikem je zákaz kouření v autě, ve kterém je malé dítě nebo těhotná žena. Za porušení hrozí pokuta až 130 tisíc korun. A kdybyste jeli se zimními pneumatikami, může vás to stát až 44 tisíc korun. Vysoké pokuty hrozí i za porušování rychlosti. Na jejich výši se můžete podívat v tabulce.

Úplnou novinkou je v Itálii povinný alarm na dětských autosedačkách, který řidiče při zamčení dvěří upozorní, že v autě zapomněl dítě. Nevztahuje se to ale na vozidla s cizí poznávací značkou, českých turistů se to tedy netýká.