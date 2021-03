Pozor! Kvůli Velikonocům se budou důchody vyplácet jinak. PŘEHLED

Ke změně výplatního termínu důchodů dojde kvůli svátkům v roce 2021 celkem šestkrát. A výjimkou nejsou ani Velikonoce.

Zpozornět by měli hlavně ti lidé, kteří mají termín výplaty 4. den v měsíci, protože dojde ke zpoždění o dva dny.

Nové termíny pro dubnové důchody:



• Výplatní termín 2. 4. bude vyplacen 1. 4.

• Výplatní termín 4. 4. bude vyplacen 6. 4.

Změny termínů se týkají všech typů výplat důchodů. Česká správa sociálního zabezpečení je zasílá buď bezhotovostně na bankovní účet klienta, nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu jeho bydliště. Klient si volí způsob výplaty důchodu při podání žádosti o dávku důchodového pojištění s tím, že kdykoliv později může požádat ČSSZ o změnu.

"Důchody se vyplácejí vždy dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatní termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů také do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kam se důchody vyplácejí 15. den v měsíci,“ informuje na svých stránkách ČSSZ.

V letošním roce se termíny výplat důchodů změní celkem šestkrát. Jedna změna už nastala v lednu, nejbližší úprava přijde v červenci.

Další změny v termínech pro vyplácení důchodů:



• Výplatní termín 4. 7. bude vyplacen 2. 7.

• Výplatní termín 6. 7. bude vyplacen 7. 7.

• Výplatní termín 24. 12. bude vyplacen 23. 12.

Česká správa sociálního zabezpečení během listopadu loňského roku zajistila 2 007 509 výplat důchodů na osobní účty klientů a prostřednictvím České pošty 831 807 výplat důchodů. Dalších 28 014 výplat poukázala do zařízení sociálních služeb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje navýšit důchody nad zákonnou valorizaci. Podívejte se na rozhovor s ministryní Janou Maláčovou: