Praha opět boduje: Dostala se do prestižního turistického seznamu

Redaktoři Guardianu tentokrát vybírali zajímavé čtvrti, kam chodí místní po práci nebo v době volna "upustit páru". Chtěli se ve svém výběru vyhnout hlavním turistickým čtvrtím a dostat se městu skutečně pod kůži.

Järntorget / Långgatorna, Göteborg

Desítku nestylovějších městských čtvrtí vedou sousedící oblasti Järntorget a Långgatorna ve švédském Göteborgu. Místní sem chodí relaxovat, ale i za kulturou či nočním životem. Čtvrť na břehu řeky Gota byla kdysi místem námořníků a přístavních dělníků, kteří se rádi vyrazili pobavit a neměli o peníze nouzi. Osazenstvo se sice změnilo, ale živo je zde pořád, ať už v barech nebo přímo na ulici.

Univerzitní čtvrť, Brusel

Druhou pozici si vysloužila bruselská čtvrť, sice dobře dostupná hromadnou dopravou, ale přesto mimo záběr běžných turistů. Místo přitahuje kosmopolitní směs lidí všeho věku, nové talenty i zajímavé investice. Pokud hledáte dobrou kavárnu, bezlepkovou pekárnu, trh s biopotravinami nebo obchod s doutníky, ale i klub, kde duní hity 60. let, tady si přijdete na své.

El Cabanyal, Valencie

Autentická část španělské Valencie je překvapivě mimo hledáček turistů, ač láká jedinečnou architekturou zdobenou barevnými kachličkami i osobitým rázem bývalé rybářské čtvrti. Málem ustoupila rozvoji města, protesty místních aktivistů ale umožnily lidový ráz místa zachovat. Přizpůsobují se mu i nově vznikající bary a obchody, které se snaží povedeně splynout z místní vizuální tradicí. Projděte se po pláži a pak si půjčte kolo, kterým si můžete projet místní barevní uličky. Milovníkům historie by nemělo uniknout muzeum Museo Semana Santa Marinera, které přibližuje rituály Velikonoc, pokud rádi ochutnáváte nové věci, dejte si nejen mušle a ančovičky, ale na místním trhu ochutnejte také nápoj horchata, vyrobená z mléka a "tygřích ořechů" (hlízy šáchoru).

Bonfim, Porto

Jen dvacet minut chůze od centra se nachází čtvrť, která je domovem mnoha malých obchůdků, ale i zajímavých galerií. V Bonfimu zamiřte i k řece, cestou přes park Parque de Nova Sintra si užijte přehlídku různorodých fontánek, v závěru pak i atraktivní výhled na řeku Douro. Na své si tu přijde ale i váš žaludek, ať už hledáte stylové restaurace, které již leccos pamatují, nové trendy podniky za přijatelné ceny i zajímavé menu pro vegetariány.

Neukölln, Berlín

Berlínská čtvrť Neukölln byla donedávna mimo módní centrum, levné nájemné sem ale přilákalo řadu tvůrčích osobností a studentů, kteří dodali tomuto místu novou tvář. Mezi Kurdy, Turky a Araby tu dnes vzkvétá multikulturní atmosféra, kde si můžete užít vodní dýmku, uměleckou galerii, trendy brunch i procházku botanickou zahradou. Experimentální galerie a hudební kluby tu najdete na každém rohu, třeba v bývalém pivovaru nebo vyklizeném bordelu. Nakoupit si tu můžete módu od začínajících designérů, ale i dobroty na místním tureckém trhu.

Powiśle, Varšava

Těsně před Prahou se umístila polská Varšava a její čtvrť Powiśle na levém břehu Visly. O té donedávna věděli jen vášniví cyklisté a osamělí rybáři, zejména v teplé letní dny sem ale místní míří do rozkvetlé zeleně, na lodičky i ochutnat speciality do spousty pouličních stánků a bister. Dopřát si tu můžete tradiční pirohy, ale i vietnamskou polévku, rozhodně je zapijte některým z místních řemeslných piv. S dětmi se vyřádíte v místních parcích, v případě nepřízně počasí zamiřte do vědeckého centra Copernicus, kde mohou strávit hodiny na interaktivních displejích.

Holešovice, Praha

Šťastná sedmička patří pražským Holešovicím. Levý břeh Vltavy pod Letenským parkem v posledních letech vzkvétá díky živé infrastruktuře galerií, obchodů, kaváren, klubů a barů. Čtvrť možná není tak malebná, jako turistické centrum, bývalé továrny i komunistická monstra jí dodávají i dnes industriální ráz, o kulturní zážitky vás to ale neochudí. Podle redakce The Guardian si nesmíte nechat ujít návštěvu Národního technického muzea naplněného letadly a automobily či Veletržního paláce, který skrývá přehlídku současného umění. K výstavě láká i Centrum současného umění Dox, zážitkem bude i návštěva divadelního a cirkusového prostoru Jatka 78 a galerie Trafo. Redaktorům Guardianu neunikla ani Galerie chemie, kulturní centrum La Fabrika a velmi populární kino Bio Oko. Zeleným lákadlem je v sezoně Letenský park i Stromovka. V článku nechybí ani tipy, kam se vydat za jídlem, nákupy či na večerní drink, případně kde se v místě ubytovat.

Ostiense, Řím

Těsně za Prahou skončil italský Řím a okolí Ostiense, přímo u řeky Tibery. Bývalá průmyslová čtvrť dnes láká do četných barů a restaurací, užijete si ale tu ale i turistické cíle, jako Baziliku St Paul's Outside the Walls nebo muzeum Centrale Montemartini, kde zůstanete paf z unikátního spojení klasických soch z kapitolských muzeí a zaniklých dieselových motorů a turbín prostoru bývalé elektrárny. Na místním hřbitově překvapivě naleznete unikátní Cestiovu pyramidu.

Dorćol, Bělehrad

Zajímavým turistickým cílem posledních let se stává Bělehrad, není divu, že na seznam top míst pronikl také. Pokud mezi turistickou čtvrtí Skadarlija, obrovskou pevností Kalemegdan a břehy Dunaje hledáte místo, kde můžete zvolnit, bude Dorćol to pravé. Obdivujte se secesním domům i tepajícím barům, za návštěvu stojí i řemeslné pivovary, funky kavárničky a umělecká centra.

Quartier de la Réunion, Paříž

Do 20. pařížského obvodu míří turisté za hrobem Oscara Wildea a Edith Piaf, stačí ale ještě pár kroků a ocitnete se v malebném prostředí kolem Place de la Réunion. Multikulturní prostředí umělců a hudebníků ožívá každé čtvrteční a nedělní ráno hemžením na místním trhu, životem tepou ale i místní kavárny. V obchůdcích si můžete pořídit fair trade pochoutky, díla mladých umělců, lze tu ale i posedět nad cenově dostupnou sklenkou vína, ke které vám naživo zahraje jazzová kapela.