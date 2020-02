Přešlap prince Charlese. Poučoval o emisích, sám cestoval jako papaláš

Potenciální budoucí anglický král to přitom už schytává za to, že minulý měsíc prolétal 280 tisíc liber (více než osm milionů korun), píše britský Daily Mirror.

Charlese to ovšem evidentně příliš netrápí - jinak by asi těžko pro cestu do Cambridge využil soukromou helikoptéru své matky, královny Alžběty II. Princ uletěl tam a zase zpátky celkem 178 mil (asi 286 kilometrů). Helikoptéra ovšem celkem urazila 368 mil (skoro 600 kilometrů), protože startovala ze své domovské základny.

Princ posléze promluvil k vědcům ve Whittle Laboratory. Laboratoř je přitom špičkové pracoviště zkoumající možnosti čistší letecké dopravy a snížení emisí s ní souvisejících.

Během své řeči Charles výzkumníkům doslova řekl, aby "jednali rychle a zachránili naši ubohou planetu." Experti přitom spočítali, že celá cesta královské helikoptéry vyprodukovala asi 2,5 tuny škodlivých emisí, spotřebovala stovky litrů leteckého benzínu a stála nejméně 12 tisíc liber (asi 360 tisíc korun).

Kdyby přitom Charles jel autem, množství vyprodukovaných emisí bylo bylo přibližně desetinové. A kdyby jel vlakem, všechny cesty by ho dohromady vyšly na necelých sto liber.

"Staví se do nějaké role, ale nechová se podle toho. Zdá se, že to vidí tak, že pro něj platí jiná pravidla než pro ostatní. Jet autem nebo vlakem by bylo v tomhle případě snadné," zlobí se aktivista Graham Smith.

Skandál má na krku také princ Andrew: