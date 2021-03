Princ William prolomil mlčení! První reakce na rozhovor Harryho a Megan

Princ William a jeho manželka Kate se teprve ve středu vrátili do Londýna. Urozená rodina totiž tráví pandemii ve svém venkovském sídle Anmer Hall v anglickém Norfolku.

Manželé hned druhý den zamířili také na oficiální akci, kde už na ně čekali novináři. Když William procházel kolem nich, tak se ho novinář deníku The Sun zeptal, zda už mluvil se svým bratrem Harrym. "Ještě jsem s ním nemluvil, ale určitě budu," odpověděl vévoda z Cambridge.

Novinář ještě stihl jednu otázku, než princ odešel. Zeptal se Williama, jestli je pravda, že je královská rodina rasistická. Právě to totiž v rozhovoru s Oprah Winfreyovou naznačila Meghan a Harry. Podle Meghan se totiž nejmenovaný člen rodiny zajímal, jakou barvu kůže bude mít jejich syn Archie až se narodí.

Podle Williama ale v rodině rasisté nejsou. "Nejsme rasistická rodina," odpověděl novináři.

Novinář Matt Wilkinson Williama odchytil na ulici:

Prince William has spoken about the Oprah race claims by Harry and Meghan today at a school visit. Asked if the Royal Family were racist he said: "Very much not a racist family". pic.twitter.com/HgE8SLpEZ6