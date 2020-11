Příroda se zbláznila, u Prahy rozkvetly kaktusy. "Je to zvláštní," žasne expert

Podle kalendáře je zima za dveřmi, příroda na to má ale zřejmě jiný názor. Na terase jednoho domu u Prahy nečekaně rozkvetly kaktusy a nyní se pyšní velkými bílými květy. O tom, že se nejedná o běžnou záležitost, svědčí i reakce jednoho z největších českých expertů na kaktusy Tomáše Procházky, který podotkl, že je to velmi neobvyklé.

Kaktusy rodu Echinopsis zdobí terasu domu nedaleko u Prahy. Standardně už by se měly připravovat na vegetační období, místo toho se ale rozhodly rozkvést. V jediném květináči se objevilo hned několik krásných bílých květů s růžovými okraji.

"Pěstuji již dvacet let a tohle se mi ještě nestalo," říká paní Eva, která kaktusy pěstuje. Chování kaktusů nepřekvapilo jen jejich pěstitele, ale i botanika specializovaného na kaktusy a sukulenty Tomáše Procházku. "Je to rozhodně zvlášní, není to obvyklé," sdělil redakci TN.cz.

"Skoro bych si myslel, že je to focené v jiném období. Jedná se zřejmě o Echinopsis oxygona. Obvykle kvetou v létě - v červnu, červenci," vysvětluje Procházka.

Neobvyklost případu podtrhuje fakt, že se kaktusy nacházejí venku. Kdyby byly umístěné například v zasklené lódžii, bylo by to podle Procházky pochopitelnější. Vysvětlením podle něj může být relativně teplý podzim, anebo umístění na terase. "Může to být strana terasy, na kterou hodně svítí slunce a vytvořilo se tam mikroklima," přemýšlí botanik.

Pravděpodobně se podle něj jedná o opožděná poupata. Ta kaktusy obvykle nasazují na jaře. Nějakou dobu se vyvíjejí a v létě pak rozkvetou. "Tohle byla tedy nejspíš další várka poupat, která byla nasazena pozdě," vysvětluje Procházka.

Dlouho už by však tyto kaktusy venku na terase pobývat neměly. "Jejich původní domovinou je Jižní Amerika. Nejsou to vysokohorské rostliny, takže nereagují dobře na chlad. Mráz rozhodně nevydrží, majitel by je měl tudíž brzy uklidit dovnitř," doporučil Procházka.