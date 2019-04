Řádení na hotelu MasterChefa! V čí posteli spali Mirek a Honza?

Honza a Mirek se při natáčení kulinářské show MasterChef Česko skamarádili natolik, že za sebe dokážou dokončovat věty. Ukázali to i v pořadu Jak to vidí MasterChef, kam si je moderátorka Patricie Solaříková pozvala.

Kluci spolu dokonce bydleli na hotelu, i když občas skončili na jiném pokoji. "My jsme vždycky přijeli z natáčení, otevřeli jsme kuchařky a biflili jsme se. Třeba i do čtyř do rána a pak si ostatní stěžovali, že tam děláme bordel," začal vyprávění Honza.

Mirek pak pokračoval historkou, jak s Honzou jednou nestrávili noc ve svých postelích. "Získali jsme klíče na recepci a skončili jsme na nějakém pokoji. On tam bydlel Bohoušek, ale zrovna tam nebyl," popsal Mirek, jak začal jeden z legendárních večerů.

Důvod, proč Mirek a Honza nezamířili na svůj pokoj, byl jasný. "Protože na našem pokoji spal vždycky někdo, kdo nechtěl studovat recepty," řekl Mirek. Kdo v jejich posteli spal místo nich, ale soutěžící neprozradil.

