Rekonstrukce, která se nepovedla. Je to gilotina, říkají vodáci!

Dřevěné zábradlí na nové lávce se vůbec nepovedlo. “Jde o to, že se dělníkům podařilo namontovat to zábradlí ty dřevěná prkna naopak,“ řekl mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček. Horní kratší část zábradlí nevyhovuje kvůli bezpečnosti pěších a cyklistů. “Bezpečnější? Já myslím že moc ne. Je to udělaný jen pro oko,“ myslí si místní obyvatelé.

Ještě větší problémy, ale dělá spodní delší část, která dosahuje až téměř k hladině řeky. Starousedlíky, kteří bydlí u vody teď vyplavuje. “Když ta voda neprojde hladce, tak nás to tady zatápí,“ řekla obyvatelka obce Jiřina Polednová. A vodáci? Ti to mohou rovnou zabalit. Lávka už si také vysloužila přezdívku žďárská gilotina. Člověk si totiž na lodi musí lehnout, aby vůbec projel.

Vedení radnice už slíbilo, že postará o nápravu. “V rámci těch nedodělků to zábradlí bude namontováno tak jak má být,“ ujistil mluvčí radnice. Dělníci se tak na lávku vrátí a v rámci reklamace zábradlí do konce září mají opravit.