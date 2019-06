Rekordní úklid: z přírody vynosili neuvěřitelných 17 700 pneumatik!

„Podle údajů, které máme k dispozici, se během jara konalo 3 458 úklidových akcí, do kterých se zapojilo téměř 145 000 dobrovolníků. Dobrovolníci z přírody odstranili 2 420 tun odpadu a z toho se jim téměř 500 tun podařilo vytřídit,” řekl Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko a dodal „již během jara se nám podařilo překonat počet dobrovolníků, kteří s námi uklízeli celý loňský rok.“

Problém odpadků v přírodě je i přes čím dál větší osvětu stále palčivý. I když se ekologie dostává do školních osnov stále více, řada lidí na důsledky nehledí a odhazuje vše, co se jim nehodí. Zatímco biologický odpad se rozkládá poměrně krátce, čehož se dříve hojně využívalo při kompostování, průmyslový odpad zatěžuje životní prostředí stovky i tisíce let.

Výletník, který v lese odhodí ohryzek od jablka, má tedy jistotu, že za 5 měsíců bude jeho odpad rozložen. Odhozené pneumatice trvá proces rozkladu možná i tisíce let. Množství pneumatik, které uklidili jen v letošním roce dobrovolníci v Česku, odpovídá 4 425 osobním autům nebo 2 950 náklaďákům.

Dobrovolníci z akce Ukliďme Česko upozorňují také na podzimní Celosvětový úklidový den, který připadá na 21. září. Přidáte se?