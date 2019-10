Restaurace a obchody se chystají na nával! Objednaly i desetkrát víc zásob

Do Prahy v pátek kromě fanoušků Karla Gotta přijedou i ti fotbaloví, hraje se totiž zápas českých s Anglií. V hlavním městě ale ještě vedle toho probíhá festival světel, který také jako každý rok láká mnoho lidí. Na nápor hostů se proto připravují i restaurace a obchody v okolí Paláce Žofín.

I když mají restaurace v okolí Žofína plno každý den, pátek bude pro jejich majitele jeden z nejpernějších dnů v roce. "Jsme připravení obsloužit co nejvíc zákazníků, jsme připravení na cokoliv," tvrdí majitel jedné z restaurací.

"Teď poslední víkend jsme měli taky hodně lidí, ale bude jich asi o dost víc," doplnil majitel kavárny. "Budeme ve čtyřech, uvidíme, co se bude dít. Nikdo to neví, ale hrozný je, že to bude bez Karla," prohlásila majitelka bistra.

Někteří restauratéři povolali další zaměstnance nebo brigádníky a mnozí přikoupili zásoby potravin. "Budeme posilovat personál, navyšujeme zásoby, abychom uspokojili veškeré zákazníky," potvrdil vlastník restaurace. "Máme posílený personál, máme posíleno všechno," dodal manažer kavárny.

Připraveni budou i v restauraci, která je v bezprostřední blízkosti. Právě tudy totiž budou lidé vycházet z Paláce Žofín ven. "Na zítřek budeme čepovat pivo venku, budeme podávat svařené víno, dezerty, polévku," vypočítal vedoucí.

Zvýšený zájem očekávají i květinářství, například v pražské pasáži Platýz. Na pátek objednali desetinásobek červených růží, než berou v běžných dnech. "Je to mnohonásobná objednávka oproti jiným dnům, zboží máme čerstvé," uvedl manažer květinářství.

Kvůli teplému počasí se na nápor připravují i cukrárny v okolí a pro návštěvníky navýší zásoby zmrzliny nebo kávy.