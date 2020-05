Řidič zapomněl na zdviženou korbu. Náraz posunul most, vlaky nepojedou

Kuriózní nehoda přerušila zřejmě na několik dní železniční dopravu mezi Šumperkem a Krnovem v úseku Bludov a Ruda nad Moravou. Řidič nákladního auta pravděpodobně zapomněl sklopit korbu, která posunula železniční most.

Až do pátku bude zřejmě přerušená železniční doprava v okolí Rudy nad Moravou na Šumpersku. V pondělí ráno krátce po čtvrt na devět tam nákladní auto narazilo korbou do železničního nadjezdu.



Podle všeho jel 24letý řidič z nedaleké stavby a zřejmě korbu zapomněl sklopit, nebo si nebyl vědomí, že je zvednutá. Každopádně tento fakt zjistil až po nárazu, který celý kovový kus s kolejemi nadzvedl a posunul.

Kvůli tomu se o cestující musí postarat náhradní autobusy. “Spěšné vlaky budou nahrazeny autobusy náhradní dopravy v úseku Zábřeh na Moravě - Hanušovice a opačně, v Hanušovicích je vždy přestup na a z výlukových autobusů do a z Jeseníku,“ uvedly České dráhy.

Policie případ řeší jako obecné ohrožení se sazbou šest měsíců až pět let. Není ovšem vyloučená technická závada, to by pak policisté postupovali jak u běžné nehody.

Na snímku je zřetelně vidět posunutý nadjezd:



Předběžný odhad odstranění problému je v pátek v šest večer. Další informace k dopravě naleznete na portálu s popisem mimořádností na dráze.



Mladíka minul vlak jen o centimetry, pak sám přiznal chybu. Podívejte se na reportáž televize Nova: