Rodiče udělali dobře! Archie bude mít lepší život než princ George

Vévodkyně Meghan a princ Harry ve středu zveřejnili jméno svého syna. Jelikož před ním není žádný titul, je jasné, že se bude jmenovat jen Archie Harrison Mountbatten-Windsor. I když by se mohlo zdát, že je to nevýhoda, Archie díky tomu bude mít mnohem jednodušší život než například jeho bratranec princ George.

Pořád se spekulovalo, zda bude mít syn vévodkyně a vévody ze Sussexu titul. Mohl být hrabě, nebo pokud by mu to královna Alžběta dovolila, byl by dokonce princem. To se ale zatím nestalo.

Chlapeček se jmenuje Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Při rozhodování o titulu nejspíš rodiče mysleli především na jeho budoucnost. Archie si sice bude moci užívat luxusu, který mu maminka s tatínkem poskytnou, ale bude žít snazší život než ostatní. Syn královského páru se bude moci rozhodnout, jakému povolání se jednou bude věnovat. Klidně může být řemeslníkem, spisovatelem nebo třeba prodejcem realit.

Oproti tomu princ George bude mít život náročnější. Jelikož má titul, musí plnit královské povinnosti, ukazovat se na různých charitativních akcích, a být připravený na to, že by se jednou mohl stát králem, uvedl portál news.com.au.

Archie bude žít stejný život jako například Peter Phillips a Zara Tindallová - bratranec a sestřenice prince Williama a prince Harryho. Děti princezny Anny jsou rády, že titul nemají. "Jsem velmi šťastná, že se moje rodiče rozhodli nedat nám titul a vyrostli jsme a mohli jsme dělat věci, které nám umožnili dělat," řekla v roce 2015 Zara Tindallová.

Šanci na titul ale Archie ještě má. Pokud se stane jeho dědeček princ Charles králem, měl by se stát automaticky princem. Stane se tak na základě dekretu z roku 1917, který vytvořil král Jiří V., informoval Dailymail.