Rozloučení s Karlem Gottem se blíží. Takhle se na něj dostanete!

Poslední rozloučení se koná celý pátek - od osmi hodin ráno až do deseti hodin večer v Paláci Žofín na Slovanském ostrově poblíž Národního divadla. A vedení Źofína očekává, že zájem bude obrovský.

"Čekáme, že se utvoří obří fronta, nejspíš už od noci na pátek. Proto budeme na místě instalovat rozdělovače, bariéry podobně jako je to třeba na velkých koncertech," řekl TN.cz v pondělí dopoledne obchodní ředitel Paláce Žofín Petr Denk.

Dodal, že bariéry ukazující cestu by neměly být jen přímo v okolí Žofína, ale také na přilehlých nábřežích či na blízkém mostu Legií. "Vše koordinujeme s policií," ujistil Denk.

Na páteční rozloučení se chystá i pražský dopravní podnik. "Tramvajová linka číslo 17 bude v úseku Myslíkova - Národní divadlo obousměrně odkloněna přes zastávky Myslíkova - Národní třída - Národní divadlo. Opatření bude platit celý den, tedy od cca 4:30 ráno až do sobotních 0:30," informovala TN.cz mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

Mapa okolí Slovanského ostrova

A jak se tedy v pátek na Slovanský ostrov a do Paláce Žofín nejlépe dostat? Záleží na tom, odkud a jak cestujete.

1. Vlakem

Pokud do Prahy dorazíte po železnici, nejrychlejší spojení je z Hlavního nádraží. Stačí vyjít z hlavní budovy do parku, odbočit doprava, dojít na zastávku tramvaje číslo 9 a odtud odjet k Národnímu divadlu, odkud je to co by kamenm dohodil.

Cestující jedoucí na Nádraží Holešovice mohou nastoupit do metra, odjet do stanice Hlavní nádraží a odtud opět linkou číslo 9. Ze Smíchovského nádraží je nejsnazší jet metrem na Národní třídu, vystoupit do Spálené ulice a odtud buď tramvají na zastávku Národní divadlo nebo pěšky k Vltavě po ulici Národní, odkud je Slovanský ostrov po levé straně na dohled.

Skoro identickou trasu lze zvolit z Masarykova nádraží, odkud opět jede "žluté" metro přímo na Národní třídu.

2. Autobusem

Z autobusových nádraží Florenc, Na Knížecí, Zličín a Černý Most je ideální cesta opět pod zemí - metrem B znovu na Národní třídu a odtud už po výše zmíněné trase. Alternativně je možné z metra vystoupit na Karlově náměstí, vylézt směrem na Palackého náměstí a jít po Rašínově a Masarykově nábřeží opět směrem k Národnímu divadlu (směrem k Tančícímu domu či Karlovu mostu).

Z autobusového terminálu na Roztylech je nejplynulejší cesta opět metrem, ovšem tentokrát na zastávku I. P. Pavlova. A odtud tramvají opět k Národnímu divadlu (linky 22 a 23).

3. Autem

Pokud chcete na poslední rozloučení s Karlem Gottem cestovat v pohodlí vlastního auta, počítejte s tím, že v blízkosti Slovanského ostrova zkrátka nezaparkujete.

Ideální je auto odstavit na některém ze záchytných parkovišť P+R. Ta jsou zpravidla na konečných stanicích metra nebo u jiných dopravních uzlů. Více o systému P+R parkovišť najdete například ZDE. Pak už stačí opět sednout na metro a jet na Národní třídu. Pokud z auta sednete na linku A (zelenou), dojeďte na přestupní stanici Můstek a odtud "po žluté" na zmíněnou Národní třídu.

Důležité dopravní uzly

Auta můžete zaparkovat i v obchodních centrech - například to na Andělu (OC Nový Smíchov) nabízí tři hodiny parkování zdarma a metrem je to odsud na Národní třídu jen kousek.

Například v Palladiu se ovšem platí 55 korun za hodinu, i odtud jede metro B bez přestupu až na Národní třídu. Pokud ovšem uvažujete o parkování "na divoko", počítejte s tím, že v celém centru Prahy jsou parkovací zóny a riskujete tak odtažení auta a mastnou pokutu.