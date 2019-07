Senátoři chtějí přidat nejstarším důchodcům, Maláčová je proti

Senátoři chtějí přidat nejstarším seniorům, kteří jsou v důchodu 25 let, 1 000 Kč. Připojili to jako pozměňovací návrh k novele zákona o důchodovém pojištění. Tu bude znovu projednávat Poslanecká sněmovna. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) je proti. Uvedla, že by sice nejstarším důchodcům velmi ráda přidala, resort na to ale nemá peníze.