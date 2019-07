Směnárna má nevýhodný kurz. Zlepší ho, až když se ozvete

Ve směnárně na Letišti Václava Havla výměna tisícovky stojí téměř 400 korun - prodat euro tam můžete za 30 korun, nakoupíte ho ale pouze za něco málo přes 18 korun. "Euro je pro nás 25 nebo 26 korun, takže bych měl dostat tyhle peníze. Ne 18 korun, to na tom někdo obrovsky vydělává," tvrdí jeden z dotázaných v anketě.

Letiště proto chce s provozovatelem směnáren jednat a zajistit dvě věci. Zaprvé aby cestující o aktuálních kurzech České národní banky informovaly tabule, zadruhé aby směnárna nabízela valuty za stejných podmínek jako ve svých pobočkách v centru.

Zároveň by klienti měli mít možnost v jakékoli pobočce této sítě peníze případně do tří hodin vrátit. Má to ale háček - v centru sice nakoupíte jedno euro o pět korun levněji než na letišti, prodáte ho ale zase za 18 korun.

A zatímco v horní části náměstí nabízí 25 korun v případě, že vyměníte alespoň 2000 euro, v dolní části nám nabízí 24 korun s tím, že je jedno, kolik vyměníte. V další pobočce ale bez uzardění nabízí 18 korun a 11 haléřů za euro.

Když chcete transakci stornovat a eura vrátit, zaměstnankyně vám dá novou a mnohem výhodnější nabídku. Odpovědi, zda je vyjednávání přívětivějšího kurzu obvyklé i v jiné z dalších 14 zemí, kde skupina Interchange podniká, se TV Nova nedočkala - ani od ředitele pro Česko, ani nikoho dalšího z představenstva, ani v oficiálním sídle firmy. O možných změnách praxe s jednateli společnosti bude letiště jednat zítra nebo ve středu.