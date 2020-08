Středočeští hasiči likvidovali obří požár sena. Stodolu zasáhl blesk

Jednadvacet jednotek hasičů vyrazilo do Lázní Toušeň nedaleko Prahy poté, co tu do skladovací haly sena udeřil blesk a zapálil ho. Vzplála stodola o rozměrech 30 na 80 metrů, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. V souvislosti s počasím řešili další desítky výjezdů.