Střelba v americkém supermarketu, na místě zasahují desítky policistů

Zdroj blízký policii pro stanici ABC News uvedl, že policisté byli zavoláni k hlášené střelbě na parkovišti před supermarketem ve městě Boulder v americkém Coloradu, jakmile však dorazili na místo, tak obrátil střelec zbraň proti nim.

Před supermarketem se aktuálně nachází desítky policistů, několik sanitek a tři vrtulníky záchranné služby. Na místě je pode informací coloradských médií několik zraněných včetně jednoho policisty. Podrobné informace však zatím nejsou k dispozici.

Reports of fatalities- multiple gunmen. Cant report tutu much as we dont want to compromise swat & police positions. this is so so sad and still unfolding. Heartbreaking #bouldershooting #kingsoopers #tablemesa #bouldercolorado @ABC #breakingnews pic.twitter.com/L0CLoBbAZH