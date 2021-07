Stropnický vtrhl na inspekci do firmy, zvedla se kvůli tomu vlna kritiky!

Politik a někdejší novinář Matěj Stropnický přišel v úterý s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD) na inspekci do fabriky u Teplic. Prý mu jde o blaho zaměstnanců, podle kritiků si tam dělal spolu s Maláčovou předvolební kampaň. Někteří mají za to, že ve firmě neměl co dělat. Stropnický tvrdí opak s tím, že má k dispozici všechna povolení.

Stropnický s Maláčovou přišli bez ohlášení do fabriky Personna International v Krupce u Teplic, která vyrábí žiletky, na kontrolu pracovních podmínek zaměstnanců. Čechy na sociálních sítích jejich návštěva rozdělila na dva tábory. Podle kritiků tam neměl bývalý novinář vůbec být.

Dvojici politiků doprovázelo 17 inspektorů práce, 17 policistů a tři celníci. "Jde o to, aby se začalo vážně hlídat to základní: od kdy do kdy a co za to," uvedl Stropnický na facebooku. "Je to tak důležitá práce! Pokud firmy nechtějí mít z kontrol vítr, musí prostě zákoník práce a zákon o zaměstnanosti dodržovat. Covid necovid," vkázala Maláčová.

Krátce po začátku kontroly začali inspektoři s přítomnými zaměstnanci vyplňovat dotazníky. "Nás s Janou se ovšem záhy zdvořile a neodbytně ujal pan ředitel, jemuž se všechno na firmě zdálo pochopitelně bezvadné. Zaměstnance jsme průběžně zdravili, takže jsem v jednu chvíli využil toho, že je pan ředitel o pár kroků napřed, vrátil jsem se k jednomu ze strojů a ženy u nich oslovil," popsal Stropnický, který je od letošního března asistentem Maláčové a na podzim bude za ČSSD jako nestraník kandidovat do Poslanecké sněmovny.

S tím měl podle něj ředitel podniku problém. "Začal okamžitě vyhrožovat, že zavolá policii a nechá mě vyvést, jestli budu mluvit se zaměstnanci. Hm. Copak by mi dokonale spokojený zaměstnanec mohl asi říct závadného?" pokračoval Stropnický.

Redakce TN.cz se snažila spojit se zástupci firmy Personna International, do vydání článku o to však neprojevili zájem.

Policisté nakonec kvůli konfliktu Stropnického s ředitelem ve fabrice nezasahovali. "Včera jsme na vyžádání Úřadu práce pouze dělali součinnostní akci během inspekce," řekla ve středu TN.cz policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Pod příspěvkem Stropnického na facebooku se rozhořela ostrá debata. Převažují komentáře, ve kterých lidé ministryni a jejího asistenta kritizují.

"Tato iniciativa je tak moc nalevo, že i v bývalém Sovětském svazu by ji považovali za přestřel," napsal Daniel. Stropnický se bránil: "Myslíte jako kontrolu dodržování zákona?"

Ostrá kritika i podpora

"Jako politik kandidující do Sněmovny jste se účastnil akce, kde jste neměl co dělat, a ještě sdílíte snímky z místa. Úřední kontrolu přitom mohou provádět pouze příslušní úředníci nebo policisté a celníci, kteří jsou vázáni správním řádem a dalšími pravidly kontroly. Mohu jen říci, že jste mě opět, a to velmi, zklamal," vzkázala Magdaléna. I na tuto výtku měl Stropnický odpověď: "Ministerstvo, kde jsem zaměstnán, je řídícím orgánem Inspektorátu práce, který kontroly provádí, a z tohoto titulu má ministryně a její doprovod právo se kontrol účastnit."





"Podle jakého zákona byla kontrola vykonána? Bylo vystaveno Pověření k výkonu kontroly? Měl pan Stropnický status přizvané osoby? Závěry zpracovány do Protokolu a projednány s kontrolovanou osobou? Pokud nic z toho nebylo zajištěno, je taková svévolná kontrola zralá na nahlášení Nejvyššímu kontrolnímu úřadu," ptal se Ondřej. "Nebojte se, to vše máme, ano," odvětil Stropnický.

Všechno v pořádku je i podle mluvčího ministerstva práce Vladimíra Dostálka. "Pro paní ministryni je důležité vědět, jak v praxi fungují Ministerstvem práce a sociálních věcí přímo řízené instituce, mezi které patří Státní úřad inspekce práce, ale např. i Úřad práce ČR nebo Česká správa sociálního zabezpečení. Matěj Stropnický je zaměstnancem ministerstva od března tohoto roku. Pracuje v rámci kabinetu ministryně Jany Maláčové na oddělení poradců a věnuje se především problematice dodržování zákoníku práce, a právě proto se kontroly v terénu účastnil s paní ministryní," uvedl pro TN.cz.

"Mě fascinuje, jak tu všichni řeší, jestli tam Matěj má co dělat, nebo nemá, jestli má nějaké oprávnění promluvit na ženy u strojů a tak dále, ale skoro nikoho nezajímá, zda se tam tedy dodržuje ten zákoník práce, nebo ne. Podle mě je takové jednání ředitele signál, že tam není něco v pořádku, a pokud bych byl vyhozen, tím spíše bych si na ty zaměstnance pak počkal před vrátnicí mimo dohled ředitele," zamyslel se Pavel.

Stropnický uvedl, že podobné kontroly ve firmách bude doprovázet i v blízké budoucnosti. "Bylo to poprvé, tak jsem se podvolil, příště ale počkám na tu policii, ona se totiž účastní inspekcí, aby kontroly prosadila, a ne aby asistovala řediteli, který se bojí, že zaměstnanec řekne něco jiného, než má nařízeno. Výsledky kontrol budou postupně zveřejňovány koncem léta a v září. Na další jedeme za několik dní," uzavřel kandidát za ČSSD.

