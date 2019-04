Maturanti mají za sebou slohovky z češtiny. Zvládli byste je také?

U slohové práce z českého jazyka si studenti mohli vybrat ze šesti témat. Ty školy dostaly s mírným předstihem. Každá práce maturanta musí mít nejméně 250 slov a na její napsání mají 110 minut.

Středoškoláci měli ve středu na výběr mezi vypravováním s hororovými prvky, článkem do společenského časopisu, líčením, úředním dopisem, úvahou nebo recenzí. V tématech se objevila například děsuplná noc, fenomén fake news, zimní krajina, charitativní projekt a kniha, kterou si musíte přečíst.

"Evropská unie chce zakázat Ř!“ Zpráva s tímto titulkem, která původně byla zveřejněna jen na recesistickém webu, vyvolala před několika lety značný rozruch. Psalo se v ní, že Evropská lingvistická rada spadající pod EU rozhodla o zrušení hlásky Ř," stálo třeba na začátku výchozího textu k tématu fenomén fake news.

Školy teď texty prací naskenují a pošlou k vyhodnocení do organizace CERMAT, která maturitní zkoušku i letos připravuje. To v minulosti přineslo několik problémů. Ministerstvo školství však pracuje na změně. Podle té by od roku 2021 měli písemné práce znovu opravovat učitelé přímo ve školách.

Ve čtvrtek navážou na slohovku z češtiny písemné práce z cizích jazyků. Kromě toho budou v nadcházejícím období maturanti psát ještě didaktické testy z matematiky a cizího jazyka.