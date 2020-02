Tahle hrůza udeří v noci na Česko: Ničivě prošla Británií, Evropa ruší lety

Bouři o síle až 144 km/h pocítilo naplno hned ráno britské pobřeží a zejména Skotsko a Irsko, celá Británie je v obavách a zpřísňuje bezpečnostní opatření. Skotsko takový orkán nezažilo posledních sedm let, v Irsku je bez proudu na šest tisíc domácnostní. Země proto vydala varování před povodněmi, zrušen byl i provoz několika trajektů a vlaků. Marně čekají cestující i na své lety, zejména v těch vnitrostátních došlo k velkému rušení.

Orkán, který v Británii označují jako Ciara, leteckou dopravu sice komplikuje, na druhou stranu dopomohl několika letům k neuvěřitelným rekordům. Například let aerolinky British Airways z NewYorku do Londýna, který přistál na londýnském letišti Heathrow před pátou ranní, zabral pouhé čtyři hodiny a 56 minut. Obvykle let trvá zhruba sedm hodin, letadlo chvílemi dosahovalo rychlosti přes 1300 kilometrů v hodině.

Ruší se nejen lety, ale i kulturní a sportovní události. Zklamaní budou například fanoušci Premier League. V pořadí 26. zápas mezi kluby Manchester City a West Ham, které se mělo v neděli v podvečer odehrát na stadionu Etihad v Manchesteru, byl vzhledem k extrémním povětrnostním podmínkám a kvůli bezpečnosti fanoušků a personálu odložen. Za West Ham hraje i český hráč Tomáš Souček, čeští fanoušci si na jeho výkon v nejvyšší anglické lize budou muset počkat.

MATCH POSTPONED



Due to extreme and escalating weather conditions and in the interests of supporter and staff safety, todays @premierleague match against West Ham has been postponed.



#MCIWHU #ManCity pic.twitter.com/6tcPM4t5OM