Tak jasnou kometu jen tak neuvidíte! Zimní nebe protne blízko Kasiopeji

Užít si pohled na jasné vesmírné těleso můžete zejména v tmavých, málo osvícených oblastech, například během zimní dovolené na horách. Bez problému ji zachytí i běžné dalekohledy a amatérská pozorovací zařízení.

Kometa, které vědci přidělili označení C/2017 T2 (PanSTARRS), prolétla Zemi nejblíže koncem prosince 2019, tehdy byla ve vzdálenosti 1.52 AU od Země.

Nyní se sice zase vzdaluje, zároveň ale vyjasňuje. V prosinci byla její jasnost 10 mag, do jara by se měla zlepšit až na 7-8 mag, což z ní činí objekt snadno pozorovatelný i obyčejným dalekohledem, dostane se až na hranici pozorovatelnosti pouhým okem.

Kometa byla objevena již v roce 2017 v souhvězdí Eridanus, její jasnost v té době ale nebyla dostatečná pro amatérské pozorovatele. Během dvou let se posouvala a projasňovala, prolétla souhvězdím Velryb, Býka a Vozky, nyní míří ze souhvězdí Persea do Kasiopeji a dále do souhvězdí Žirafy.

Nyní je kometa navíc tzv. cirkumpolárním objektem, v našich zeměpisných šířkách podmínkách tedy nikdy nezapadne. V létě se přes Velkou medvědici a souhvězdí Honicích psů bude dále posouvat a její svit se pozorovatelům opět utlumí. V říjnu pak u Slunce pozorovatelům zcela zmizí.