Partner Gottovy dcery exkluzivně: "Dominika mi řekla, že táta zemře."

Timo viděl Karla naposledy v červnu, když legendární zpěvák slavil 80. narozeniny. "Byli jsme u něho doma. Seděli jsme všichni na zahradě, i s jeho ženou Ivankou. Byl v tak dobré kondici. Jako vždy byl velmi elegantní. Byl to velký gentleman s nádherným hlasem," zavzpomínal manžel Dominiky Gottové Timo.

"Bude nám všem tak moc chybět," popsal Timo, který nečekal, že zpěvák zemře. "Už před týdnem přišla Dominika se slzami v očích a říkala mi, že její tatínek umírá. Takže to teď očekávala. Zdrceně mi včera oznámila, že zemřel," řekl smutným hlasem Timo, kterému je velice líto, že už nestihli přiletět, aby se s Gottem rozloučili.

Dominika ve středu podle manžela nechtěla mluvit s médii. "Je moc smutná. Zrovna je ale na telefonu se zpěvákem Klausem Meinem ze skupiny Scorpions," řekl. "Chtěli jsme přiletět, ale teprve minulý týden jsem se vrátil z Ameriky. Plánovali jsme to, ale teď už je moc pozdě," dodal Timo.

Manželé spolu dlouhé roky žijí ve Finku, ze kterého Dominika údajně přiletí na pohřeb. "Nejsem si jistý, jestli také poletím. Nevím, jestli chci tolik pozornosti. Ale možná ano, zatím nevím," dodal.

Timo se s Gottem seznámil v roce 2000. "To bylo poprvé, co jsem přiletěl s Dominikou do Prahy," řekl a popsal jejich první setkání. "Nepamatuji si jméno restaurace, ale bylo to u řeky. Karel přišel i s Ivanou. Měl na sobě sluneční brýle a já jsem zrovna dopil pivo," zavzpomínal se smíchem v hlase.

"Měl jsem ho tak moc rád. Ten jeho úsměv… Ten byl nezapomenutelný," řekl. Timo měl se svým tchánem prý výborné vztahy. "Vycházeli jsme spolu moc dobře. Také bych chtěl, aby každý věděl, že nás vždy moc podporoval. Když jsme potřebovali peníze, tak nám je půjčil. Koupil také Dominice auto za 30 tisíc euro (808 tisíc korun). Vždy tu pro nás byl," dodal. Gott svou dceru ve Finsku navštěvoval. "Jezdil sem často," dodal.

Dominika se podle Tima dozvěděla o smrti svého milovaného otce od své matky Antonie Zacpalové. "Zemřel ve spánku v kruhu rodiny. To je snad nejkrásnější způsob, jak člověk může odejít," zakončil.

GALERIE: Karel Gott 1 / 17 Zdroj: Profimedia Karel Gott - 1968 17 fotografií Zobrazit celou galerii

Podívejte se na reportáž o reakcích na smrt Karla Gotta v okolních státech: