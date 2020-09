Topná sezóna začíná. Experti slibují snížení cen za teplo u dodavatelů

Meteorologové slibují ochlazení, deště a na Šumavě dokonce i sníh. Zkrátka první letošní podzimní plískanici. "Začneme topit na rozhraní neděle a pondělí. Topná sezóna v podstatě začne,“ tvrdí Boris Pospíšil z Jablonecké teplárenské, a. s.



V horských oblastech, jako například v Bedřichově v Libereckém kraji už topná sezóna začala. "Víkend má být studený, takže i proto topíme,“ potvrdil Filip Hásek z Bedřichova.



Největší tuzemský dodavatel energií ohlásil na říjen výrazné zlevnění energií pro 1,5 milionu odběratelů. "Ceny za elektřinu klesají o 9 %, za plyn potom je ta úspora zhruba okolo 11 %. Průměrná domácnost ročně uspoří za elektřinu až 800 korun. Za plyn je to pak okolo tisíce,“ řekla mluvčí společnosti ČEZ Soňa Holingerová.



Na zlevnění se těší i 77letý pan Ragín z Rudolfova. Jen za loňskou sezonu protopil přes 80 tisíc korun. Měsíční zálohy mu stouply skoro na 7500 korun. "Z důchodu mi zbyde třetina. Odpoledne si to pustím. Přes televizní zprávy to bude hřát, pak to vypnu a jdu spát,“ popsal pan Ragín.



Podle ekonoma budou zlevňovat i ostatní dodavatelé energií. "Zareagují během tří až čtyř měsíců nejpozději, protože to snížení je až nečekaně citelné,“ poznamenal ekonom Lukáš Kovanda.



Klesat budou i ceny dalších zdrojů tepla jako třeba uhlí či dřeva.