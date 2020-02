Srážku autobusu a auta v Praze jeden člověk nepřežil, další se zranili

Na místě zasahují všechny složky Integrovaného záchranného systému. "K zásahu jsme vyslali inspektora, 2x lékařskou a 3x záchranářskou posádku a letecké záchranáře,“ uvedla před osmou ráno mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová na twitteru.

Dodala, že zraněným poskytovali první pomoc svědci střetu a také policisté vybavení přenosným defibrilátorem. Ulice je prozatím uzavřená.

Při něhodě utrpěli nejméně tři lidé vážná zranění. Ženu a muže odvezli záchranáři v umělém spánku a připojené k přístrojům do pražských nemocnic. "Další ženu s úrazem hlavy a zad jsme převezli do Fakultní nemocnice v Motole," uvedla mluvčí Jana Poštová.

Aktualizace DN Bucharova: a M utrpli vn zrann. Oba transport v umlm spnku za uml plicn ventilace, do VN, M do FNM. Dal s razem hlavy a zad transport do FNM. Na mst 1 mrtv. @HasiciPraha @PolicieCZ