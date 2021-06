Tromba ve Stebně: Škody překročí sto milionů, pomáhají stovky lidí

Od pátečního rána se v obci Stebno vystřídalo zhruba 700 dobrovolníků, kteří přijeli pomoci nejen s odklízením následků po trombě, ale i s opravami domů.



"Z osmdesáti procent jsou už odstraněny všechny pohromy, uklízí se postupně, občané už se z toho pomalu začínají dostávat a najíždějí sem firmy, který chtějí pomáhat," zhodnotil práce ve Stebně starosta Miroslav Brda.



"To zíráte na tu solidaritu těch lidí, co, no a už zase budu brečet, co všechno navezou. Super, úplně fakt super, už aby bylo hezky!" prohlásila obyvatelka obce Radka Drdová.



"Tady byly dvě obrovské stodoly, které prostě spadly, měli jsme tam hromadu věcí, vojáci nám pomáhali, hasiči, všichni," popsal další z obyvatel.



Zřejmě největší škodu způsobila tromba panu Opatovi na jeho statku, odhadem za patnáct milionů korun. "Jeden statek, ten je na demolici, z druhého ulítly střechy," přiblížil.



Na pomoc obci vznikl transparentní účet, na který lidé prozatím poslali čtyři miliony korun. Starosta obce je ale i rád za každého, kdo chce přidat ruku k dílu. "Když budou obcházet vesnici a uvidí, že lidi pracují na svých domcích a zapojí se, lidi budou jedině rádi," dodal Brda.