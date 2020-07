Trump chce poslat federální agenty do Chicaga, starostka to odmítá

Donald Trump včera oznámil, že vyšle federální bezpečnostní síly do dalších amerických měst, které čelí vlně násilí. Reagoval tak na přestřelku během pohřbu v Chicagu, při které bylo zraněno 15 lidí.

Součást boje mezi znepřátelenými místními gangy. Tak policie označuju úterní střelbu do truchlících při smutečním obřadu. „Černé vozidlo jelo velkou rychlostí kolem probíhajícího pohřbu a poté z něj byla zahájena palba. V tom okamžiku začali střelbou odpovídat i účastníci obřadu,“ popsal situaci Eric Carter z chicagské policie.

Masové protesty, plameny a oblaka slzného plynu. Tak vypadají demonstrace proti policejní brutalitě ve městě Portland. Ty začaly před více než padesáti dny. Na sjednání pořádku tam vyslal před několika dny federální bezpečností jednotky prezident Trump. Teď pohrozil, že s tím bude pokračovat a pošle je i do dalších měst.

"Použijeme federální agenty k vymáhání práva a k důraznému obvinění federálních zločinů. Bude to těžká a pečlivá práce. Bude to trvat. Vlna násilí neustoupí za jednu noc, ale zorganizujeme veškerou sílu,“ slibuje prezident USA.

Federální složky v ulicích Chicaga starostka nejdřív důrazně odmítla. „Bylo by lepší, kdyby Trump použil zdravý rozum, omezil používání zbraní a nedovolil, aby se nebezpeční lidé ozbrojovali. On si místo toho udělal z Chicaga boxovací pytel. Na to nepřistoupíme,“ Lori Lightfootová, starostka Chicaga. Později ale dospěla s federálními úřady k dohodě. Řekla, že uvítá skutečnou pomoc, ale nebude tolerovat diktaturu, autoritářství a nezákonné zatýkání obyvatel.

Donald Trump sám sebe označuje jako prezidenta zákona a pořádku. Podle jeho slov by měly federální ozbrojené složky dorazit ještě do New Yorku, Detroitu a dalších měst, která řídí demokraté. Ti se podle něho obávají zasáhnout proti anarchistům.