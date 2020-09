Martina neměla roušku ve vlaku, průvodčí jí vystavil pokutu 4600 korun

K incidentu došlo 8. září krátce po půl třetí odpoledne. Hlavní aktérka celé záležitosti o tom informovala na sociálních sítích. Poté, co ji o to někteří přispěvatelé na facebooku požádali, zveřejnila fotografii lístku, na kterém jí průvodčí vystavil pokutu ve výši 4600 korun.

"Byla ke mně směřována prosba o dokladování mého zveřejněného příspěvku o pokutě za roušku ve vlaku, kdy na mě průvodčí zavolal policii a následně naúčtoval pokutu za neoprávněné zastavení vlaku. Je prý hodně těch, co tomu nechtějí věřit. No, nedivím se. Ani já bych nevěřila," napsala k fotografii na facebooku paní Martina.

Anketa Je podle vás pokuta zasloužená? Ano, cestující porušila nařízení. 53 335 hlasů Ne, je to nesmysl. 27 170 hlasů Průvodčí mohl situaci řešit jinak, třeba domluvou. 20 125 hlasů Hlasovalo 630 lidí.

Pokutu jí průvodčí vystavil v zastávce Modřice. Tučnou částku, kterou cestující musela zaplatit, tvoří dvě položky. Přirážka za nepovolené zastavení vlaku ve výši 1000 korun a dalších 3600 jako náhrada za zpoždění vlaku.

"Vzhledem k tomu, že cestující nechtěl uposlechnout povinnosti nošení roušek, tak byla přivolána policie. Došlo ke zpoždění 26 minut a vlak musel být odřeknut, proto musel být cestující sankcionován. Nemá to žádnou souvislost s nařízením nebo rouškami, jde o porušení smluvních přepravních podmínek," vyjádřila se pro TN.cz mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

"Podle smluvních přepravních podmínek je zde jednorázová sazba, plus za každou minutu zpoždění se částka navyšuje. Nejprve je cestující vyzván, aby si zakryl dýchací cesty a pokud nesouhlasí, my máme právo cestujícího vyloučit z přepravy," dodala Novotná.

Přispěvatelé na sociálních sítích s postupem dopravce nesouhlasí. "Paní má těžší astma a v roušce to prostě neudýchá. Není to žádná hysterka. Průvodčí to mohl řešit jinak," vyjádřil se pro TN.cz pan Aleš, známý pokutované cestující.

Podle vyjádření policie zřejmě nebylo nutné ani přivolání mužů zákona. V době, kdy na místo incidentu přijeli, už totiž prakticky nebylo co řešit.

"Když my jsme dorazili na místo, paní už byla mimo vlak. Z našeho pohledu jsme tam práci už neměli. Na místě se nepodařilo hodnověrně prokázat protiprávní jednání, záležitost tak zůstala v kompetenci průvodčího, tedy Českých drah. Z našeho pohledu, když bych to přitáhl za vlasy, se jednalo o zbytečný výjezd," řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek.