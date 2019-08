Útoků medvěda na člověka stále přibývá! Mohou za to hlavně lidé

Podle odborníků v posledních letech vzrostl počet útoků medvěda hnědého na člověka. Z nové studie Nature Research vyplývá, že za to převážně může i člověk. Kvůli zvětšování měst se lidé dostávají ke zvířatům blíž a osidlují jejich domovy. Nejvíce medvědi útočí v Rumunsku či na Slovensku a převážně v létě. Obávat se jich však nemusíte. Většinou je totiž soužití roztomilého huňáče s člověkem bezproblémové.

Výskyt medvěda hnědého je stále častější. K jeho rozšíření došlo hlavně v Severní Americe a v Evropě. Podle studie Nature Research se jich v těchto oblastech vyskytuje přes 200 tisíc. I když se medvěd hnědý snaží lidem vyhýbat, někdy k tomu nemá příležitost. Dochází totiž k rozšiřování měst blíž k přírodě. A v ní zvíře bydlí.

K setkání medvěda hnědého a člověka přispívají i stále oblíbenější outdoorové aktivity. Při vycházce tak mohou lidé na zvíře snadno narazit. Ochránci přírody se proto snaží zajistit bezpečnost nejen lidí, ale i medvědů.

Studie se zabývala útoky medvěda mezi lety 2000 a 2015. Celkem jich bylo 664, z toho nejvíce v Severní Americe, dále v Evropě a poté na východě (Rusko, Írán a Turecko). Při 85,7 % útoků došlo ke zranění člověka a 14,3 % skončilo smrtí.

V Evropě v uvedených letech došlo k devatenácti úmrtím. Nejvíce útoků odborníci zaznamenali v Rumunsku, a to 131. Na druhém místě se umístilo Slovensko s 54 útoky a třetí skončilo Finsko se sedmnácti napadeními.

Medvěd hnědý nejčastěji útočil na dospělé lidi a na muže. V 63 % případů byl při útoku člověk sám, v 50 % se zabýval volnočasovými aktivitami, 28 % lidí pak pracovalo venku (hlídání hospodářských zvířat, těžba dřeva) a 22 % napadených bylo na lovu. Zvíře převážně útočilo, když mělo u sebe mláďata, dále v přítomnosti psa nebo po výstřelu.

K útokům nejvíce dochází v létě. Podle selmy.cz se medvědů však bát nemusíme. "Zkušenosti z řady zemí ukazují, že relativně bezproblémové soužití lidí a šelem je možné a návratu medvědů do naší krajiny se není třeba obávat," uvedl portál.

Pokud se s medvědem setkáte, měli byste podle selmy.cz zachovat klid. Důležité je se potichu od zvířete vzdálit. Medvěd vás však může sledovat. V tomto případě zahoďte kus oblečení nebo jiný předmět, který by mohl upoutat jeho pozornost. Nesmíte také mávat rukou nebo křičet. Když vás medvěd napadne, klekněte si na zem, sbalte se do klubíčka, rukama chraňte krk a lokty dejte ke kolenům.

Setkání s medvědem lze však předcházet. Lidé by se měli držet na turistických trasách. U toho si zpívat nebo mluvit. Důležité je také dodržovat zákaz vstupu do přírodních rezervací nebo do oblastí, kde je zákaz sběru lesních plodů. Nenechávejte ani po sobě v přírodě žádné zbytky jídla. Pokud chováte zvířata, chraňte je elektrickými ohradníky nebo vycvičenými pastýřskými psy.

Medvědice Ema

V Česku je velmi známá medvědice Ema. Ta se pohybuje hlavně v Beskydech. Po celou dobu ji sleduje Mendelova univerzita v Brně. Podle zástupců školy by se medvědice měla momentálně nacházet na slovenské straně Jeseníků.

Zvíře si užívá staré smíšené lesy, různý hmyz a dřevokazní mravence. Podařilo se jí už poničit několik úlů a přiblížila se i k obydlených místům. V nich se však dlouho nezdržuje.

