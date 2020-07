Pozor na suché utonutí hlavně u dětí! Utopit se dá i hodiny po koupání

Na děti čeká v létě celá řada nástrah, o nichž mnozí rodiče ani netuší. Příkladem může být suché a také sekundární utonutí. Lidé se totiž mohou utopit téměř bez kapky vody, případně i několik hodin poté, co se jí "nalokali".

Kde jinde trávit horké letní dny než u vody. Zvlášť to platí pro děti, které o prázdninách nemají co jiného na práci, a tak by mnoho z nich z bazénu, rybníku nebo moře snad ani nevylezlo, kdyby je rodiče nezavolali. Jenže ve vodě číhá nebezpečí, o kterém ani nemusíte vědět.

O suchém a sekundárním utonutí netušili ani lidé, které jsme oslovili v anketě. "Musím se přiznat, že o tom slyším poprvé a je to asi 1020. věc, která hrozí u malého dítěte. Asi budeme dávat větší pozor ve vaně," přiznal jeden tatínek. "Je to pro mě úplná novinka," přidala se další maminka.

"Abych pravdu řekla, už se párkrát nalokala. Nic se nestalo, vykašlala to," popsala žena, která měla v kočárku malou holčičku. "Je otázka, jestli vůbec jde hlídat, aby se to dítě nenalokalo. Když se učí plavat, úplně se tomu asi nedá vyhnout," myslí si.

Suché utonutí

"Suché tonutí je reflexní stažení hlasivek, to znamená, že nemůžeme dýchat. Rozdíl je v tom, že nemáme dostatek kyslíku, kdežto u normálního tonutí máme vodu v plicích," uvedl Daniel Vičan z Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Praha.

Pro to, aby se utopilo "na sucho", se tak dítě nemusí ani zrovna koupat. Stačí, aby se mu do plic dostala jen kapka vody, která podráždí hlasivky a následně se hrdlo stáhne. Zabrání tak tomu, aby se voda dostala do plic, zároveň ale uzavře dýchací cesty a člověk nemá dost kyslíku.

Sekundární utonutí

Pokud se dítě topí, ale podaří se ho zachránit, mohlo by se zdát, že už se nic nemůže stát. Opak je ale pravdou. "Sekundární topení nastává, když jsme vytaženi z vody, zachráněni, relativně v pohodě. Udává se přibližně pět hodin, někdy i déle," vysvětlil Vičan.

Následky topení se totiž mohou projevit se zpožděním. "Může nastat otok plic, což znamená, že přestaneme dýchat. Je strašně komplikované to poznat. Jediné správné řešení, pokud máme dítě, které se topilo, je ho vzít na kontrolu k lékaři," doporučil záchranář.

Hlavními příznaky jsou dušnost a další problémy s dýcháním, kašel, zmatenost, únava a promodrání těla. Sekundární tonutí se může objevit jak u dětí, tak u dospělých. Podle Vičana záleží také na tom, jestli se člověk topil ve slané, nebo sladké vodě. Předcházet se mu ale nedá tak lehce.

"Neexistuje na to žádná rada. Jen na ně dávat pozor, být pořád s nimi, dívat se na ně, kontrolovat. Pokud jsme u volné vody, je dobré mít správné pomůcky, bederní plavecký pás, rozhodně nedoporučujeme kruhy nebo rukávky," dodal Vičan.