V dopise pro papeže byly tři kulky! Policie pátrá po podezřelém z Francie

Italská policie od pondělí hledá odesílatele obálky obsahující tři kulky adresované papeži Františkovi. Zaměstnanci pošty podezřelou obálku zachytili přes noc v třídírně pošty na milánském náměstí. Karabiniéři obálku zabavili, vyšetřování má na starosti milánské oddělení.

Karabiniérům se již podařilo odesílatele identifikovat, zatím jej ale nevypátrali. Podle informací italského portálu Il Sole 24 Ore se jedná o muže již známého vatikánským četníkům, není to totiž poprvé, co nějaký dopis do Vatikánu poslal.

Odesílatel poslal dopis z Francie, na obálku napsal ručně adresu v angličtině "Papež, Vatikán, St. Peter’s Square, Řím" a obsahovala tři kulky. Dále v obálce byla uložena zpráva o finančních operacích ve Vatikánu a také kopie 10eurového vkladu. Tu tam vložil ze zatím neznámého důvodu.

"Soucítím s papežem Františkem vzhledem k přijatým hrozbám. Za papeže se modlím,“ uvádí twitterový účet senátora Unie středu (UDC) Antonia De Poliho.