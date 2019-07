V EU umírá stále méně lidí. Tohle je největší "zabiják" v Česku

Zhruba třetině lidí, kteří v Evropské unii zemřou, není ani 75 let (33 %). Další necelou třetinu (29 %) tvoří nebožtíci ve věku 75 až 85 let a nejpočetnější skupinou (38 %) jsou pak ti, kteří umírají ve věku nad 85 let. Vyplývá to z dat za rok 2016, které teď úřad Eurostat zveřejnil.

V tomto roce v zemích EU zemřelo zhruba 5,1 milionu lidí, což je asi o 80 tisíc méně než v předchozím roce. V Česku v roce 2016 podle Eurostatu přišlo o život asi 107 tisíc lidí. Nejvyšší úmrtnost je přitom v Bulharsku a Lotyšsku a nejnižší ve Španělsku a ve Francii.

Nejčastější příčinou smrti jsou nemoci oběhového systému - drtivou většinu tvoří infarkt a mrtvice. V roce 2016 na ně zemřelo 1,8 milionu lidí a největším zabijákem se staly i v Česku. Asi o půl milionu obyvatel EU méně zabila rakovina, což je nejčastější příčina úmrtí třeba v Dánsku nebo Francii.

S odstupem následují nemoci dýchacího ústrojí a "nehody nebo jiné vnější vlivy", kam se dají zařadit třeba i pády. Pátou nejčastější příčinou smrti v EU jsou nemoci trávicího ústrojí, šestou mentální choroby, jako je třeba demence, a sedmou choroby nervového ústrojí, kam spadá i Alzheimer.

Úmrtnost v členských zemích (v přepočtu na 100 tisíc obyvatel):