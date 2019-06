V Hongkongu vyšlo do ulic přes milion lidí! Odmítají čínský zákon

Organizátoři protestu oznámili odhadovaný počet účastníků ještě před jeho skončením. Demonstrantů podle nich bylo 1,3 milionu, což je zhruba šestina obyvatel Hongkongu. Tamní policie ale uvádí mnohem nižší čísla - zhruba 240 tisíc. Píše o tom portál CNN.

Statisíce lidí vyšly do ulic kvůli kontroverznímu návrhu zákona, který by umožnil vydávat osoby podezřelé ze spáchání trestného činu do pevninské Číny. Hongkong, který přešel pod správu Číny v roce 1997, zaručuje svými zákony obyvatelům nezávislou justici a osobní svobody.

Podle kritiků ale Peking postupně tyto svobody osekává a začíná obyvatele Hongkong omezovat podobně jako ty na kontinentu. Extradiční zákon podle nich porušuje nezávislost regionu a ohrožuje místní, kteří by mohli být trestáni čínskými úřady za své politické názory nebo obchody.

Vláda tvrdí, že novela zákona má za cíl uzavřít všechny skulinky v současném znění. Hongkong bude mít podle ní možnost rozhodnout případ od případu, jestli daného člověka poslat do oblasti, s níž nemá extradikční dohodu, jako je Tajwan, Macau a pevninská Čína.

Garanci spravedlivého procesu ale vláda do návrhu vložit neplánuje. I za to si Peking vysloužil kritiku Hongkongu, ale také Spojených států a Evropské unie. Lidé se obávají, že po vydání do Číny by mohli obyvatelé čelit vágním obviněním, například z ohrožení národní bezpečnosti.