"V kleci ho zamkli," tvrdil o majiteli lvů otec. Policie řekla, jak to bylo

Pitva i záběry z kamer potvrdily, že chovatele, jehož tělo našli 5. března ve Zděchově na Vsetínsku, zabil lev. Policisté zvíře i další lvici, kterou muž choval, odstřelili, aby se mohli k němu dostat. Samice březí nebyla, jak se spekulovalo po neštěstí.

Bezvládného těla v kleci se lvem si na kamerovém záznamu všiml chovatelův otec. Ten poté tvrdil, že jeho syna v kotci se šelmou někdo musel uzamknout. Do klece by podle něj sám nevlezl a na místě muselo dojít k trestnému činu. To teď ale policie odmítla.

"Z dosavadního prověřování a po vyhodnocení záznamů z kamer instalovaných v objektu, kde muž lvy choval, můžeme konstatovat, že se na smrti 33letého chovatele nepodílela žádná další osoba a také můžeme s jistotou vyloučit, že by ho v objektu někdo uzamkl," uvedla policejní mluvčí Lenka Javorková.

Lev podle policie na chovatele zaútočil už 4. března. V době, kdy do kotce vstoupil, nebyla zvířata oddělena v jednotlivých klecích, ale pohybovala se volně. "Posuvná zábrana z kari sítě, která kóje odděluje, byla otevřená," dodala Javorková.

I proto museli nakonec policisté po diskuzi s veterináři a odborníky ze zlínské zoo odstřelit obě zvířata. Nejdříve chtěli šelmy pouze uspat, to ale podle vyhodnocení policie bylo nebezpečné. Policisté podle svých závěrů postupovali v souladu se zákonem.

Policisté případ i nadále prověřují, čekají ještě na výsledky dalších znaleckých posudků. Ty ale nejspíš jen potvrdí a doplní dosud zjištěné poznatky.

Podívejte se na reportáž TV Nova o případu: