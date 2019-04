V Praze začal soud kvůli napadení číšníka! Cizincům hrozí až 18 let

U městského soudu v pondělí poprvé stanuli dva Nizozemci, kteří před rokem v centru Prahy napadli číšníka. Ten skončil v nemocnici s těžkým otřesem mozku a natřikrát zlomenou lícní kostí. Soud s cizinci by měl pokračovat i v dalších týdnech.

Jednání začalo chvíli po deváté hodině, tou dobou už soudní síň praskala ve švech. Jednání si totiž nenechala ujít ani zahraniční média. Bratry Armina a Aräshe Nahviovi přivedla eskorta z vazební věznice. Potom si poslechli obžalobu.

Státní zástupce je obžaloval pro trestné činy ublížení na zdraví, výtržnictví a pokus o vraždu. Za to pachatelům hrozí 10 až 18 let vězení. Žaloba žádá také zaplatit bolestné přes dva a půl milionů korun. Napadený číšník se k soudu v pondělí nedostavil, protože se prý odmítl podívat útočníkům do tváře. Dorazil ale jeho kolega, kterého skupina Nizozemců také napadla.

Celé jednání bylo tlumočeno do angličtiny. Oba bratři vypovídali, popisovali celou událost. Jeden z nich například řekl, že hned po rvačce odjel do Berlína, jenže se do Prahy vrátil a tam ho zadržela policie na letišti.

Skupina cizinců se před rokem přijela do Prahy rozloučit se svobodou. Hádka prý vznikla kvůli tomu, že číšník upozornil sedmičlennou skupinu opilých turistů na nevhodné chování. Nizozemce zadrželi policisté až několik dnů po útoku na pražském letišti, pět obvinili a zbylé dva propustili s tím, že se konflikt snažili spíše uklidnit.

Třem obviněným uložil soud osmiměsíční podmínky a na pět let je vyhostil ze země. Jednání se zbylými dvěmi je naplánováno i na úterý. Očekávalo se, že ještě tento týden padnou rozsudky, nicméně soudce už dopředu řekl, že znalec z oboru soudního lékařství, kterého považuje za jednoho z nejdůležitějších, se v pondělí ani v úterý nedostaví. A tak bude soud s Nizozemci pokračovat zřejmě v dalších týdnech.