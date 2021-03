Výměna manželek: Stropnického překvapí závislost náhradní manželky

Ve speciálním dílu se setkáte s partnery, kteří žijí na zámku v Osečanech, Danem Krejčíkem (26) a Matějem Stropnickým (37). Seznámili se velmi romanticky, a to v Národním divadle, žijí spolu už 3,5 roku. Matěje s Danem s účastí v projektu oslovila produkce a je začalo zajímat, jak natáčení probíhá.

Na druhé straně poznáte Martinu (35), Pavla (39), Pavla (14), Martinu (14), Šárku (10), Adélu (7), Vojtu (3) a Josefa (5 měsíců), kteří žijí v Jablonci nad Nisou. Oba dva mají kromě svých společných dětí i děti z předchozích vztahů. Martina tvrdí, že Pavel je líný, a to jí vadí asi nejvíc. Starání se o tak početnou rodinu je pro ni totiž velmi náročné.

Když Martina dorazí do svého desetidenního bydliště, bude naprosto v šoku. S velkým údivem bude procházet zámek a obdivovat obrovské prostory a architektonické prvky. Sama se vyjádřila tak, že se bude cítit jako zámecká paní. Zvládne se postarat o takto velkou domácnost?

A jak to na druhé straně zvládne Dan? Vaření, praní, úklid, online výuka několika dětí a ještě péče o pětiměsíční miminko a zlobivého tříletého Vojtu! O to všechno se bude muset postarat Dan v roli náhradní maminky. A jak zvládá Martina každodenní zápřah v domácnosti, když jí tatínek podle jejích slov vůbec nepomáhá?

Martina domácnost a děti zvládá dobře, ale Matěj přijde na to, že maminka zapomíná sama na sebe a jejímu manželovi Pavlovi to řekne i Mezi osmi očima (ve videu zde). "Dej si se mnou večeři," vybízí ji Matěj. "Ne, já nemám hlad. Normálně si k jídlu něco dám, až je večer ticho a klid, tak dojím něco po dětech. Ale vypiju denně šest až osm velkých hrnků kafe," překvapí Martina.

To se Matějovi nebude moc líbit. "Myslím, že domácnost máš skvěle zorganizovanou, tak mi neříkej, že si neuděláš půlhodinku na odpočinek," podotýká. Martina přizná, že to moc zdravé není, tak se s tím Matěj rozhodne něco dělat. Podaří se mu to?

O středečním speciálním dílu mluvili partneři spolu s režisérkou ve Snídani s Novou. Jak vlastně nápad na tento díl vznikl? "Napadlo nás, že v této hnusné době by to chtělo nějaký díl, který by byl pro lidi zvláštní, aby to nebyl stereotyp," říká režisérka Výměny manželek Jana Rezková.

Partneři také promluvili o tom, jak dlouho se rozhodovali, jestli do Výměny jít nebo ne. "Přemýšleli jsme o tom asi tři týdny," přiznal Matěj. "Společnost je hodně rozdělená, protože se většinou každý obklopuje lidmi se stejnými názory. Tak mi přišlo fajn, vyjít z té bubliny ven a zatáhl jsem do toho i Dana," popsal Matěj jeden z důvodů, proč do toho nakonec také šli.

Sledujte středeční speciální díl Výměny manželek na TV Nova. Co se v rodinách změnilo po Výměně, zjistíte večer na Nova Plus, kde najdete všechna bonusová videa.