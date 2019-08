VÝSTRAHA! V Česku opět udeří silné bouřky! Teploty přesáhnou třicítku

Na Česko se znovu ženou silné bouřky. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) platí od neděle až do pondělní šesté hodiny ráno. Dále platí varování před vysokými teplotami, které by se měly vyšplhat až na 32 °C, v neděli dokonce na 33 °C. Bouřky by měly doprovázet také přívalové deště.