Magda našla v botě milostný vzkaz s Číny! Čekal tam více než 15 let

Magdaléna Emmertová nápis ukrytý uvnitř páru bot objevila čistou náhodou, když se ji jedna z bot rozbila. Žena poté, co odlepila podrážku, tak zjistila, že je uvnitř nápis napsaný čínskými znaky. "Koukám do boty a vidím vzkaz čínskými znaky. Hned jsem začala pátrat, co to může být,“ řekla Magda.

Jak sama žena popisuje, boty měla doma více než 15 let, ale kvůli špatným vzpomínkám na jejich nákup je dlouhou dobu nenosila. "Moc jsem je nechtěla nosit, protože jsem je koupila s bývalým přítelem. Až teď po 12 letech, když jsem poznala muže života, tak jsem si je nasadila a odlepila se mi podrážka,“ popsala čtenářka.

Celý příběh navíc podtrhuje také znění tajemného vzkazu. "Jsi pravá láska mého života. Miluju tě po tisíc let,“ stojí napsáno na jedné z bot. Magda si tak myslí, že ji boty přinesly do života lásku.

Zamilovaný vzkaz v botě z Číny



Boty žena údajně koupila před mnoha lety v obchodním domě Královo Pole v Brně. "Přeci jen, když někdo najde vzkaz z Číny, tak je většinou smutný. Tohle mi udělalo ale hroznou radost,“ dodala paní Magdaléna.

