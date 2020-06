Za znásilnění holčičky dostal pět let. Ona si může újmu nést celý život

Muž podle žalobce vědomě nalákal šestiletou dívenku mimo zraky lidí a tam ji měl zneužít. Dostal za to pět let. "Soud se držel té úplně spodní hranice," sdělil Lukáš Bohuslav, advokát a odborník na mravnostní právo.

Podle psychologa Václava Mertina se některé následky mohou táhnout s obětí přes dětství a dospívání až do dospělosti. "Tam velmi záleží na tom, jaké bude její okolí a jestli se dívence dostane odpovídající péče," vysvětlil.





Psycholog Václav Mertin byl hostem Televizních novin:

Po vynesení rozsudku se okamžitě ozvali rozhořčení ochránci znásilněných obětí. "Za nás je to neadekvátní a nepřiměřené," okomentovala výši trestu právnička z organizace proFem Kateřina Mužíková. Už čtvrt století se její právníci snaží docílit zpřísnění legislativy, zatím ale bez větších úspěchů.

Před dvěma lety si organizace zpracovala analýzu těchto trestných činů a výsledky jsou podle ní alarmující. S nejnižší trestní sazbou do pěti let odchází od soudu 50 procent pachatelů, mnohdy pouze s podmínkou. Z průzkumu také vyplývá, že 90 procent všech viníků znásilnění netrpělo podle znalců žádnou poruchou. "Byli to, když to tak řeknu, normální lidé," doplnila Mužíková.

Právníci navíc upozorňují, že trest může být odsouzenému zkrácen za dobré chování. Na svobodu se tak může dostat ne po pěti letech, ale třeba za dva půl roku. "To není dobrý signál do společnosti," uvedl právník Jan Černý.

Změně v legislativě se nebrání ani politici. V případě, že by návrh na zpřísnění zákona ležel na stole, řada z nich by pro něj zvedla ruku. "My se přikláníme ke zpřísnění. U nás se dokonce často dávají podmíněné tresty, což je nonsens," prohlásil poslanec SPD Jan Hrnčíř.

A přidali se i další zákonodárci. "Pokud těchto násilných útoků přibývá, ano, pak naprosto souhlasím, že je na čase debatovat o zpřísnění," přitakal Vlastimil Válek z TOP 09.

K tématu se vyjádřila také ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). "Je to ožehavá otázka. Pokud ministerstvo spravedlnosti s tímto přijde, budeme to bezesporu diskutovat," ujistila.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová ale rozmezí trestu pět až 12 let považuje za dostačující.

Tresty na dolní hranici sazby za znásilnění dítěte padly už v minulosti. Šest a půl roku dostala loni matka, která podle obžaloby opakovaně znásilňovala své dvě dcery. O rok dříve odešel od soudu se stejným trestem muž za znásilnění osmileté dívky. Vrah 13leté Barbory z Kmetiněvsi se trestu kvůli nízkému věku vyhnul úplně. Více v reportáži Pavly Franzkiové:

V zahraničí za znásilnění dětí padají často mnohem přísnější tresty. Například v Indii se takové zločiny trestají smrtí, ve Velké Británii pak hrozí doživotí. Ve Spojených státech soud obvykle posílá pachatele závažných trestných činů na dětech do vězení na desítky let. Podívejte se na reportáž Emy Klementové: