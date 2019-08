Zajíci na polích jsou z nejhoršího venku. Jed na hraboše smyl déšť

Zajíci se mohou dál v klidu pást na polích na Brněnsku. Jed na hraboše, který tam v minulém týdnu rozsypali zemědělci, spláchl déšť. "Pokud ten přípavek zvlhne, tak už nemá žádný účinek," vysvětluje předseda okresního mysliveckého spolku Zdeněk Živěla.

Než ale stihlo zapršet, nacházeli nimrodi na polích desítky uhynulých zvířat. Například v Tuřanech nakonec myslivci našli 37 otrávených zajíců a 3 bažanty. V nedalekých Šlapanicích bylo 25 mrtvých zajíců, v Žatčanech pak patnáct.

Myslivci teď jednají se zemědělskou firmou, která na polích otrávené granule rozsypala. Požadují po ní kompenzaci. Hodnota uhynulé zvěře se totiž může vyšplhat i na více než 200 tisíc korun. Myslivci věří, že se situace nebude opakovat. "Pokud v té likvidaci budou pokračovat, tak už to bude bez dopadu na stavy zajíců," tvrdí Jiří Ryba z mysliveckého spolku Žatčany.

Zemědělci teď mohou jed proti hrabošům sypat pouze do nor. V nerovném boji proti hlodavcům ale mají nečekané spojence. Čápy migrující do Afriky, pro které jsou čeští hraboši vítaná svačinka. Obrovská hejna čítající i přes 200 ptáků vyzobávají hraboše při orbě.

Jeden čáp zvládne podle ornitologů pochytat denně i několik desítek hrabošů. K hostině na poli se přidávají i volavky, rackové a další dravci.