Hlad a změny klimatu naženou žraloky k Evropě, varuje odborník

Tragédie na Bahamách, kde tři žraloci tygří roztrhali mladou dívku, otřásla světem. Přestože je to ojedinělý případ, žralok tygří patří mezi nejútočnější druhy a je velmi nebezpečný. Český filmař žraloků Steve Lichtag varuje, že tento druh brázdí i evropská moře. Představuje tak hrozbu i pro turisty v Chorvatsku, na Kypru nebo na Maltě. V budoucnu bychom navíc měli počítat s větším množstvím žraloků u evropských břehů.

"Žralok tygří patří mezi ty nebezpečnější a útočnější druhy žraloků, patří do první pětky. Je to dané nejen jeho náturou, ale také velikostí. Dorůstá pomalu až čtyř metrů, to už je opravdu velký žralok," řekl pro TN.cz filmař žraloků Zdeněk Loveček alias Steve Lichtag.

Na Bahamách žije poměrně četná populace žraloka tygřího, narazit na něj ale můžeme i ve vodách Evropy. "Míříte-li na dovolenou do Chorvatska, na Kypr nebo Maltu, tam všude se mohou vyskytnout. V podstatě tam můžete potkat jakéhokoliv žraloka, i velkého bílého," upozorňuje Lichtag.

"Dokonce ten největší bílý žralok, který byl kdy zaznamenán, byl uloven u Malty. Měřil šest a půl metru. Takže ano, opravdu se může stát, že na dovolené v těchto destinacích potkáte jakéhokoliv žraloka. Je to teda obrovská vzácnost, ale není to vyloučené," řekl Lichtag.

Měli bychom si podle něj dokonce zvykat na rostoucí počet žraloků v našich končinách. "Podívejme se na to, co se děje s počasím - klimatické změny, z Evropy se pomalu stávají tropy. Takže si na to musíme zvykat. Nastanou situace, kdy se ti žraloci budou dostávat blíž a blíž a budou tu vyhledávat potravu," tvrdí filmař žraloků.

Tou potravou se ve výjimečných případech mohou stát i samotní turisté. Těchto případů by mohlo v budoucnu podle Lichtaga také přibývat. "Žraloci mají stále méně potravy. S klimatickými změnami vymírají korály a různé druhy ryb, takže je pro ně stále těžší si nacházet jednoduchou potravu. Oni neradi loví, požírají nemocné nemohoucí druhy, které nejsou schopny se dostatečně bránit a nejsou dostatečně rychlé. No a člověk je svým způsobem nemohoucí," řekl Lichtag.

"Ty miliony dovolenkářů, kteří se na jihu Evropy čvachtají ve vodě, plavou, kopou, křičí, si prostě musí zvykat na to, že je tam občas navštíví i žralok. Čvachtá se nás ale v té vodě hodně a ta šance, že někoho žralok napadne, je v promilích," dodal Lichtag.

"Takže můžete jet v klidu na dovolenou. Nechoďte ale do vody při západu slunce, kdy žralok loví. Když se stmívá, tak by lidi neměli plavat daleko od břehu, protože tam ti žraloci můžou být. A jinak je potřeba se pořád dívat kolem sebe, protože jsme v moři na návštěvě, nejsme tam doma," konstatoval Lichtag.