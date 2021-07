Další díl společensko-kulturního magazínu Na gauči se věnoval slavné rockové kapele The Doors. Hudební publicista Jakub Peřina probral s moderátorkou Bárou Šimkovou, co stálo za úspěchem této formace. Vlastní pohled na skupinu přidal i zpěvák revivalové kapely, která přezpívává písně právě od The Doors, Jan Tůma.