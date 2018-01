Bála se sexuálního obtěžování, prozradil Vojta o Heleně z Výměny

Ve středu večer jste mohli sledovat premiérový díl oblíbené reality show Výměna manželek. Gabriela se dostala do rodiny, kde se vše točilo kolem dětí. Nejvíc ji šokovalo, že použitý toaletní papír nesplachovali, ale museli jej vyhazovat do koše v kuchyni. Jak se její rodině daří dnes?

Ve středeční premiérové Výměně manželek jste viděli rodinu z Bukovan, kterou tvoří Gabriela (42), Vojta (42), dcera Jenny (11) a syn Vojta (7). Na druhé straně jste se seznámili s Helenou (44), Radkem (39) a syny Honzou (6) a Radkem (9), kteří žijí v Hnojnici.

V životě Vojty a Heleny se toho prý od natáčení příliš nezměnilo. "K žádné radikální změně nedošlo. Jen jsme pochopili, že jeden bez druhého bychom nedokázali být,“ popsal Vojta.

Změna bohužel nenastala, ani co se týče Vojtovy pomoci v domácnosti, domácí práce zkrátka nejsou nic pro něj. "Já to po něm ani nevyžaduju, všechno si doma dělám sama, pomáhá mi spíš holka. U nás není zvykem, aby mi manžel doma uklízel, vařil, pral nebo něco takového," vysvětlila Gábina. "Já pomáhám, nosím peníze," oponoval Vojta.

Na Výměnu vzpomínají v dobrém. "Já se tomu občas i zasměju," přiznala Gabriela. Obzvlášť vtipná jim přišla situace během osmi očí, kdy Helena stále chtěla mít převahu, a to nejen nad nimi, ale také nad svým manželem. "Vycítil jsem, že její manžel je pod pantoflem, že nemůže projevit svůj názor. Snažil jsem se ho povzbuzovat, že je to chlap, který má koule. Nakonec dokázal svoji manželku i zarazit, předtím kdykoli začal mluvit, ona ho stopla," vzpomínal Vojta.

Na Helenu vzpomíná Vojta částečně kladně, částečně záporně. "V některých věcech mě hodně překvapila, v jiných zklamala. Na začátku na něčem lpěla, ale potom to sama porušovala," myslí si. Šokovala ho také tím, že nechtěla koupat malého Vojtu. "Tvrdila, že by ji někdo mohl nařknout ze sexuálního obtěžování. Přitom to měla přímo napsané v manuálu," rozčiloval se muž.

Gabriela by druhou rodinu viděla ráda. V kontaktu ale nejsou, nevyměnili si ani telefonní čísla. "Ani nevíme, jak se jmenují příjmením," přiznali manželé. Do Výměny by se přihlásili znovu, záleželo by ale na tom, ke komu by šli. "Měla jsem štěstí, že Radkovi bylo všechno jedno," řekla Gábina.

Vojta také vysvětlil, proč tak dlouho trvalo, než doma namontoval dřez. Na vině prý byla jeho manželka, která nedokázala šetřit s vodou, takže to pro ni bylo něco jako trest. "Čekal jsem, kdy si uvědomí, že musí šetřit s vodou, abychom nedopláceli. Nešlo o to, že bychom ten dřez nechtěli. Vývody a všechno bylo připravené, já jsem se tomu nebránil," objasnil.