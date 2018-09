Blance Výměna změnila život! "Se závislostí dětí je to jinak," tvrdí

V poslední premiérové Výměně manželek jsme viděli rodinu z Prahy, kterou tvoří Blanka (40), Valentýn (31), Niky (12), Kristýna (12), Patrik (7), Max (5) a Saša (1,5). Na druhé straně jsme se seznámili s Míšou (25), Michalem (32), Honzou (5) a Jájou (2), kteří žijí v Kladně.

Blanka na Výměnu vzpomíná v dobrém. Žádný problém v náhradní rodině prý neměla, proto je spokojená. Dokonce mělo natáčení dobrý vliv na jejich vztah. "Došlo u nás ke změně. Valentýn pomáhá, víc se snaží, stará se o děti," vypočítala náhradní manželka.

Právě proto se rodina do pořadu přihlásila. "Kromě finanční odměny taky proto, aby si Valentýn uvědomil, co všechno doma dělám, když je v práci. Výměna byla takový nový impulz v našem vztahu, začali jsme dělat víc věcí i spolu, s dětmi," doplnila Blanka.

Náhradní manželka Míša měla problém především s tím, že děti tráví příliš mnoho času na mobilech a jiných elektronických zařízeních. "Já bych chtěla říct, jak to je. Byla zima, takže nebylo počasí, aby chodily ven, navíc měly volno. Proto na elektronice byly víc než normálně," vysvětlila Blanka.

Děti prý mobily a tablety používají méně, ale ne kvůli tomu, že by jim je rodiče zakazovali. "Mají na ně méně času, Maxík chodí na fotbal, Páťa má družinu a plavání, Niky má svoje zájmy, Týnka taky. Ale že bychom nějak extrémně řešili, že by měly být na elektronice méně, to ne," uvedla maminka.

Připomeňte si závěrečných 8 očí:

I přes tento spor jsou spolu rodiny stále v kontaktu, vídají se asi jednou měsíčně. "Zrovna na říjen máme domluvenou akci. Není to tak časté, máme děti, práci, ale občas se sejdeme. Nemáme žádný problém. Já vím, jaké jsou moje děti, Míša zase jaké ty její. Žádný konflikt nenastal," prohlásila Blanka.

Do Výměny manželek by se prý klidně přihlásila znovu, ale pod jednou podmínkou. "Kdybych měla takové štěstí na rodinu, jako jsem měla teď, tak jo. Ale já to říkám všem, že jsme měli prostě štěstí, že jsme se sešly podobné povahy," uzavřela Blanka.

